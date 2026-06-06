Curazao, la pequeña isla caribeña que quiere seguir soñando

La selección de Curazao en un amistoso previo al Mundial 2026 en Escocia - Europa Press/Contacto/David Young

BARCELONA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Curazao afrontará en el Mundial de 2026 la aventura más grande de su corta historia futbolística después de convertirse en el país menos poblado que jamás haya alcanzado una fase final de la Copa del Mundo, pues la pequeña isla caribeña, con algo más de 150.000 habitantes, disputará por primera vez el gran torneo del fútbol mundial tras completar una histórica clasificación.

La conocida como 'Ola Azul', actualmente en el puesto 82 del ranking FIFA, selló su billete mundialista en noviembre de 2025 gracias a un empate sin goles ante Jamaica en Kingston, resultado que le permitió terminar como líder de su grupo y confirmar una de las grandes sorpresas de las eliminatorias.

Curazao, bajo dominio neerlandés desde el siglo XVII, apenas debutó como selección independiente en una fase clasificatoria mundialista rumbo a Brasil 2014. Sin embargo, el crecimiento del proyecto futbolístico del país ha sido enorme durante la última década, pasando de ocupar posiciones muy retrasadas en el ranking FIFA a competir ya con cierta regularidad frente a selecciones consolidadas de la CONCACAF.

La conquista de la Copa Caribe en 2017 y su presencia en los cuartos de final de la Copa Oro de 2019 fueron las primeras señales de una progresión sostenida que terminó explotando en la clasificación para el Mundial de 2026. Beneficiada también por la clasificación automática de Estados Unidos, México y Canadá como anfitriones, Curazao aprovechó la oportunidad con una campaña muy sólida y competitiva.

El combinado caribeño destacó especialmente por su capacidad ofensiva. La selección caribeña firmó 28 goles en diez partidos de clasificación y mostró una notable mezcla entre experiencia, potencia física y talento ofensivo. Muchos de sus futbolistas nacieron y crecieron en Países Bajos, pero mantienen raíces familiares en la isla, una conexión que ha permitido elevar el nivel competitivo del equipo durante los últimos años.

Encuadrada en el Grupo E junto a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil, Curazao llegará al torneo sin la presión de las grandes favoritas, aunque con la ilusión de seguir escribiendo una historia inédita para el fútbol caribeño. El debut ante la potente selección alemana supondrá una enorme prueba para un equipo que intentará competir desde el orden defensivo y el descaro ofensivo.

Entre las figuras más destacadas aparecen nombres como el del portero Eloy Room, los hermanos Leandro y Juninho Bacuna o el delantero Jürgen Locadia, la gran mayoría de ellos con origen neerlandés y raíces futbolísticas en los Países Bajos. Sin embargo, una de las grandes amenazas ofensivas del equipo está siendo la aparición de una generación joven y atrevida encabezada por Tahith Chong y Livano Comenencia.

TAHITH CHONG QUIERE LIDERAR EL SALTO DEFINITIVO

Uno de los nombres propios de esta Curazao mundialista es Tahith Chong. El extremo, formado en las categorías inferiores del Manchester United y con experiencia en el fútbol inglés, ahora en las filas del Sheffield United, debutó con la selección caribeña en septiembre de 2025 y rápidamente se convirtió en una de las piezas más desequilibrantes del equipo.

Su velocidad, capacidad para romper líneas y facilidad para aparecer en los últimos metros han dado un salto de calidad al ataque de la 'Ola Azul'. Chong, nacido en el país caribeño, representa además el perfil de futbolista que mejor simboliza el crecimiento del proyecto curazoleño: jugadores formados en Europa, con experiencia competitiva y vinculados emocionalmente a la isla por sus raíces familiares.

Junto a él, futbolistas como Kenji Gorré, Gervane Kastaneer o Juninho Bacuna han sido fundamentales en una fase de clasificación histórica en la que Curazao sorprendió por su valentía ofensiva y por su capacidad para competir contra selecciones con mayor tradición internacional.

DICK ADVOCAAT, EXPERIENCIA PARA HACER HISTORIA

En el banquillo, Curazao contará finalmente con el veterano Dick Advocaat, uno de los entrenadores más experimentados del torneo. El técnico neerlandés, de 78 años, regresó al cargo apenas un mes antes del Mundial después de haber abandonado temporalmente el puesto en febrero por motivos personales.

Advocaat asumió el mando de Curazao en enero de 2024 y transformó rápidamente a la selección en un equipo competitivo y ambicioso. Bajo su dirección, la 'Ola Azul' firmó una clasificación brillante, especialmente sólida en defensa y muy eficaz en ataque.

El exseleccionador de Países Bajos y Corea del Sur, con una larguísima trayectoria en clubes y selecciones, aportó orden táctico, experiencia y una mentalidad competitiva a un grupo que todavía continúa construyendo su identidad internacional. Su breve relevo por Fred Rutten apenas alteró un proyecto que volvió a quedar en manos del veterano técnico neerlandés de cara a la gran cita.