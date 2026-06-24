Curazao sueña con la gesta del Mundial

El portero de Curazao Eloy Room (izquierda) y el atacante de Costa de Marfil Amad Diallo. - DPA

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selecciones de Curazao y Costa de Marfil se miden en la tercera y última jornada del Grupo E del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, con la necesidad de una ilusionada debutante de vencer a los africanos para poder colarse entre los mejores 32 combinados del torneo, mientras los 'Elefantes' también precisan puntuar para no sufrir por el billete a dieciseisavos.

La 'cenicienta' del Grupo E se 'rebeló' ante Ecuador en el último partido logrando un histórico empate (0-0) con la actuación estelar de su portero Eloy Room y sus 15 paradas. Ahora, después de la goleada (7-1) sufrida en la primera jornada contra Alemania, sueñan con un triunfo que les permita avanzar a las eliminatorias como una de las ocho mejores terceras selecciones o, incluso, como segunda y completar la gran gesta de este Mundial.

La 'Ola Azul' supo resistir los 27 remates recibidos ante la 'Tri', con las lágrimas de un Dick Advocaat desbordado por la alegría de un país de algo más de 155.000 habitantes. Ahora, tienen la oportunidad de convertirse en la selección con el peor ranking FIFA (81) que avanza a las eliminatorias de un Mundial.

La empresa es compleja para un equipo que ha ganado 13 encuentros -uno en los últimos siete- en 28 partidos desde la llegada del técnico neerlandés en enero de 2024. Así, Advocaat volverá a confiar en su bloque de confianza, con una defensa de cinco hombre para protegerse atrás y poder salir con velocidad en algún error del rival, mientras espera que su portero vuelva a estar atinado y las fuerzas se igualen a balón parado.

En Costa de Marfil, el panorama parece más sencillo. Los africanos vencieron a Ecuador en el 90' con el tanto de Amad Diallo y encarrilaron su presencia en los cruces por primera vez en su historia y tras las ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022. Sus opciones parecían crecer cuando se adelantaron frente a Alemania, pero el equipo europeo le devolvió la faena venciendo con un gol en el descuento.

Así, poseen tres puntos en el Grupo E, por lo que sumar ante la debutante Curazao les permitiría avanzar a los dieciseisavos sin excesivos problemas ni carambolas de última hora. No quieren dejar la oportunidad como ante Alemania y buscan completar esta fase de grupos con dos triunfos por primera vez en su historia.

La tres veces campeona de África, la última en 2023, demostró llegar preparada a este Mundial consiguiendo en las semanas previas un triunfo de prestigio sobre Francia (2-1), por lo que no quiere que todo se quede en un espejismo. El seleccionador, Emerse Faé, podría incluir cambios por tener hasta cuatro apercibidos en un equipo con futbolistas de la talla de Diallo, Yan Diomande o Nicolas Pépé.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

CURAZAO: Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; L. Bacuna, Comenencia; Chong, Locadia y J. Bacuna.

COSTA DE MARFIL: Fofana; Doué, Agbadou, Kossounou, Konan; Kessié, Sangaré, Inao Oulaï; Diallo, Bonny y Diomande.

--ÁRBITRO: Glenn Nyberg (SUE).

--ESTADIO: Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos).

--HORA: 22.00/DAZN.