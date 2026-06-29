Deschamps: "Me tuve que ir por mi bienestar y el de la selección"

Didier Deschamps durante un partido de Francia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, aseguró estar "bien" después de tener que dejar la concentración en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá por el fallecimiento de su madre, decisión que tomó por su "bienestar y el del equipo", y advirtió, de cara al duelo de este martes en los dieciseisavos de final ante Suecia, que no deben ponerse "nerviosos porque no haya una segunda oportunidad".

"Estoy bien, me viene bien tener algo que me mantenga ocupado desde que regresé. He retomado mis funciones y todo salió bien en el tercer partido. Personalmente, obviamente es muy difícil, pero tuve que irmepor mi propio bienestar y el de la selección francesa", señaló Deschamps en rueda de prensa.

Por otro lado, quiso restar presión al hecho de que ya no haya margen de error en el torneo. "Eso es lo peor que se puede pensar, siempre me he preparado para los partidos haciendo todo lo posible para conseguir un buen resultado. Son partidos de eliminación directa, pero esa posibilidad existe para todos los equipos y es fundamental que los jugadores sepan perfectamente lo que tenemos que hacer para superar estas fases", apuntó.

Además, no esconde que "Suecia no tiene nada que perder", por lo que deberán afrontar el duelo "con humildad y con la misma concentración" que en los anteriores. "No hay segundas oportunidades, no hay margen de error, pero eso no significa que debamos ponernos nerviosos o contenernos. Es una situación diferente que gestionar, pero para eso hemos venido", zanjó.

"Suecia es un buen equipo con una fuerte presencia física y su línea ofensiva con Viktor Gyökeres, Alexander Isak y Anthony Elanga es impresionante y tienen las fortalezas de los equipos que destacan en jugadas a balón parado y saques de banda largos", detalló de su rival.

Finalmente, Deschamps elogió el esfuerzo en defensa de Kylian Mbappé. "Sabe defender, quizás no tan bien como otros, pero marca más goles. Desde el inicio de la pretemporada, ha sido el primero en dar ejemplo en cuanto a esfuerzo físico y asume plenamente su rol de capitán. La imagen que la gente tiene de él fuera del club a menudo no refleja quién es realmente", remarcó.

"Está batiendo récords y batirá más. Puede tener momentos de ineficacia, como en la primera parte contra Senegal (3-1), o perder el control del balón, pero no duda de sí mismo y no le preocupa. Forma parte de ese grupo de élite de jugadores y es genial que sea francés y esté con nosotros", sentenció al respecto.