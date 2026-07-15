Deschamps, con sorna: "¿Tiene el árbitro la calidad suficiente para arbitrar una semifinal?"

Didier Deschamps, durante un partido. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador francés masculino de fútbol, Didier Deschamps, ha cuestionado con una pregunta retórica si el árbitro Iván Barton tenía "la calidad suficiente para arbitrar una semifinal" en la Copa Mundial de la FIFA 2026, insinuando que el colegiado salvadoreño había perjudicado a sus pupilos durante la derrota de este martes por 0-2 frente a la selección española en la primera semifinal del torneo.

"Obviamente, hay mucha decepción. Los jugadores están desolados porque teníamos grandes ambiciones. Sin embargo, debemos ser realistas y reconocer que hoy estuvimos un escalón por debajo del nivel técnico frente a un equipo que sabía lo que hacía. La culpa es principalmente nuestra", declaró Deschamps al canal televisivo M6 desde el AT&T Stadium.

"Entonces, hago una pregunta y no la voy a responder: ¿tiene el árbitro la calidad suficiente para arbitrar una semifinal del Mundial? Hemos tenido algunas situaciones así... y no voy a responderlas. Y no digo esto porque perdamos hoy, sino porque ha habido ciertas situaciones a menudo desfavorables para nosotros", opinó el entrenador de los 'Bleus'.

"Pero la razón principal es que hemos estado un poco por debajo de nuestro nivel y hemos sido menos peligrosos en ataque de lo que podríamos haber sido. Hemos cometido algunos errores técnicos y hemos fallado pases que podrían haber generado ocasiones de gol. Tenemos que aceptarlo; este es el máximo nivel, aunque duela. Era el último paso antes de esta posible final... Bueno, jugaremos el partido por el tercer puesto. Aunque juguemos eso, no le quita mérito a lo que hemos logrado. Pero en este partido, España ha demostrado algo más", matizó el seleccionador francés.

Luego habló sobre el partido por el tercer puesto, que será el próximo sábado (23.00 horas). "Estoy totalmente comprometido, voy a preparar el partido con los jugadores", recalcó antes de recordar que había fijado "el objetivo de hacer todo lo posible para llegar hasta la final" del torneo.

"No lo hemos conseguido y la decepción está ahí. Es una gran decepción. Es un Mundial, pero no voy a quitarle mérito a lo que hemos hecho bien. Por supuesto, ha habido dificultades relacionadas con esta competición para todos los equipos. Pensaba que nos habíamos recuperado bastante bien [de cuartos de final], pero William [Saliba] no ha podido seguir... Son cosas que no nos están saliendo bien. Pero no le quito mérito a la calidad de la selección española, que ha controlado el partido", zanjó Deschamps.