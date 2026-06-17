Erling Haaland: "Es un gran momento para mí"

El delantero Erling Haaland celebra uno de sus goles en el Noruega-Irak (4-1) del Mundial 2026 - Burt Granofsky/CSM via ZUMA Pres / DPA

El delantero del Manchester City firmó un doblete en el 4-1 de Noruega a Irak: "No soy el mejor delantero del mundo"

BOSTON (ESTADOS UNIDOS), 17 Jun. (dpa/EP) -

El delantero noruego Erling Haaland firmó un doblete en su debut en una Copa del Mundo y lideró la victoria de Noruega sobre Irak (4-1) en el estreno de ambos equipos en el Mundial 2026, un regreso esperado para el conjunto escandinavo, que volvía al torneo 28 años después.

El atacante del Manchester City volvió a demostrar el nivel que ya exhibió durante la fase de clasificación y dejó a Noruega soñando con firmar un gran papel en Estados Unidos, Canadá y México.

"Todo el mundo sabe que esto es increíble, todo el mundo sabe que es un gran momento para mí y un gran escenario. Es divertido, pero también hay mucha presión, así que tenemos que seguir adelante", señaló Haaland a los medios tras el encuentro.

Más allá del resultado, el delantero reconoció que el partido dejó margen de mejora para una selección que durante varios tramos mostró dificultades, especialmente en defensa. Aun así, valoró el rendimiento colectivo y aseguró que el equipo mantiene la energía mostrada durante el camino hacia el Mundial.

"Hoy me habéis visto jugar con la misma energía que durante los clasificatorios para el Mundial. Estoy orgulloso de nosotros", afirmó.

Haaland fue decisivo para llevar a Noruega a esta fase final con unos números espectaculares en la clasificación, donde marcó 16 goles en ocho partidos y lideró prácticamente en solitario el regreso mundialista de su selección.

Su rendimiento llevó al seleccionador St*le Solbakken a definirle como el mejor delantero del mundo, aunque el jugador rechazó esa etiqueta. "No he sido el máximo goleador esta temporada. Harry Kane y Kylian Mbappé han marcado más goles. Esa es la realidad, no soy yo", explicó.

El próximo 26 de junio tendrá precisamente un duelo directo con Mbappé en el último encuentro de la fase de grupos, después de que el francés también firmara un doblete en el triunfo de Francia frente a Senegal (3-1).

Solbakken reconoció además que quiso exigir a su estrella antes del debut. "Le metí un poco de presión antes del partido. Es un jugador que se crece en los partidos importantes", apuntó.

Al rendimiento del delantero noruego también se refirió el exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimovic, que recurrió al humor para elogiar al atacante. "Supongo que tendré que subirlo en mi lista de los 'reyes de la selva'. Cada vez estoy más cerca de Zlatan", bromeó.