España anuncia sus dorsales para el Mundial: Lamine Yamal mantiene el 19 y Gavi recupera el 9

España anuncia sus dorsales para el Mundial - RFEF

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol ha anunciado los dorsales que lucirán sus jugadores en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, con el extremo Lamine Yamal manteniendo el número 19 y Pablo Páez Gavira 'Gavi' luciendo el '9' con el que siempre ha jugado con 'La Roja'.

Así, David Raya llevará el 1; Marc Pubill, el 2; Alex Grimaldo, el 3; Eric García, el 4; Marcos Llorente, el 5; Mikel Merino, el 6; Ferran Torres, el 7; Fabián Ruiz, el 8; Gavi, el 9; Dani Olmo, el 10; Yeremy Pino, el 11; Pedro Porro, el 12; Joan Garcia, el 13; Aymeric Laporte, el 14; Alex Baena, el 15; Rodrigo Hernández, el 16; Nico Williams, el 17; Martín Zubimendi, el 18; Lamine Yamal, el 19; Pedri, el 20; Mikel Oyarzabal, el 21; Pau Cubarsí, el 22; Unai Simón, el 23; Marc Cucurella, el 24; Víctor Muñoz, el 25; y Borja Iglesias, el 26.

Los de Luis de la Fuente estarán encuadrados en el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, y debutarán el lunes 15 de junio a las 18.00 hora peninsular española ante el combinado africano en Atlanta (Estados Unidos). El domingo 21, se enfrentarán a la selección saudí en el mismo estadio y a la misma hora, y cerrarán la fase de grupos la madrugada del sábado 27, a las 2.00, contra los charrúas en Guadalajara (México).

Este jueves, España se medirá con Irak en el Estadio de Riazor de A Coruña (21.00 horas) en el primero de sus dos partidos amistosos antes de la cita mundialista. El 9 de junio, jugará su segundo encuentro ante Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México).