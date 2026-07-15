España y Argentina tendrán su gran 'Finalissima'

Leo Messi y Lamine Yamal, Mundial 2026 - AFP7/CONTACTO/EUROPA PRESS

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española se enfrentará el próximo domingo a Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un partido que será el segundo oficial entre ambas selecciones después del duelo en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, y que servirá para saldar la deuda de la cancelada 'Finalissima' del pasado mes de marzo.

España y Argentina tenían previsto enfrentarse el 15 de marzo por el título de la 'Finalissima', pero el conflicto en Oriente Próximo provocó la cancelación del partido, que debía disputarse en Qatar. La falta de acuerdo para buscar otra sede y fecha dejó cierto debate sobre quién tenía más o menos 'ganas' de jugar ese partido, como antecedente al Mundial. Ahora, la campeona de Europa y la de América pugnarán por la Copa del Mundo en el MetLife de Nueva Jersey el próximo 19 de julio, en la que será la primera vez que se enfrentan las dos campeonas de ambos continentes en la final de un Mundial.

Será el segundo duelo oficial entre España y Argentina en la historia, siendo el de la fase de grupos de Inglaterra 66' el único hasta el momento. En aquella ocasión, la victoria sería para la albiceleste gracias a un doblete de Luis Artime que haría inútil el gol de José Martínez Sánchez 'Pirri'.

Antes de este encuentro, el combinado sudamericano y el europeo se habían medido en cuatro partidos amistosos, con un balance de tres victorias para Argentina y una para España. Posteriormente, hay otros seis precedentes entre ambos, donde la actual campeona de Europa equilibró el cara a cara con cuatro victorias en los últimos seis enfrentamientos. Un 6-5 en el cómputo general a favor de Argentina que podría equilibrar el combinado de Luis de la Fuente.

Eso sí, el último encuentro entre ambos, el resultado fue de goleada a favor de la 'Roja'. Un 6-1 en marzo de 2018 en el Riyad Air Metropolitano con hat-trick y exhibición de Isco Alarcón, liderando sobre el césped a la España de Julen Lopetegui. Los otros tres tantos fueron obra de Thiago Alcántara, Iago Aspas y Diego Costa, mientras que el argentino lo conseguiría Nicolás Otamendi.

Un resultado abultado con el que España se vengaba del amistoso celebrado en el Monumental de Buenos Aires tras el Mundial 2010, en el que la albiceleste goleó 4-1 con goles de Leo Messi, Gonzalo Higuaín, Carlos Tévez y el 'Kun' Agüero, haciendo anecdótico el de Fernando Llorente. Un partido que sería el único de los tres que ha disputado Messi ante España, en los que ha anotado dos goles, con un balance de dos derrotas y una victoria del astro rosarino.