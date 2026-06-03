España, al completo con Fabián, David Raya y Zubimendi

España está ya al completo con Fabián, David Raya y Zubimendi - RFEF

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concentración de la selección española de fútbol recibió este miércoles a Fabián Ruiz, David Raya y Martin Zubimendi para completar la lista de 26 de Luis de la Fuente en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), antes de viajar a A Coruña este jueves para el amistoso contra Irak de preparación para el inminente Mundial.

La 'Roja', encuadrada en el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, está ya al completo después de la incorporación progresiva de los últimos integrantes, desde que el sábado empezara la concentración camino al Mundial 2026 que empieza dentro de una semana y que se diputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El domingo fue el turno de Pedro Porro, el lunes llegó Yeremy Pino, Mikel Merino lo hizo el martes y, este miércoles, completaron a la selección en Madrid los jugadores del Arsenal David Raya y Martín Zubimendi y el campeón de la Champions con el París Saint-Germain Fabián Ruiz.

Los tres últimos en llegar no participarán en el partido de este jueves en Riazor, como confirmó en la rueda de prensa previa De la Fuente. España viajará el mismo día de partido por la mañana y, después de jugar en A Coruña, empezará el viernes su viaje en busca de la segunda estrella tras ganar el Mundial en 2010.

España se instalará en Chattanooga (Estados Unidos). Entre medias, viajará a la localidad mexicana de Puebla para un segundo amistoso ante Perú en el Estadio Cuauhtémoc, y volverá a los Estados Unidos, donde se estrenará el lunes 15 ante Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.