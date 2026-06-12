España y un desamor con los Mundiales

Archivo - Los jugadores de Marruecos celebran su pase a los cuartos de final del Mundial de Catar de 2022 tras ganar a España en los penaltis - Nick Potts/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol ya cuenta los días que le restan para hacer su debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un evento donde acude como una de las favoritas, pero en el que la historia dice que no se le ha dado demasiado bien, salvo la excepción del histórico año 2010.

España presentará su candidatura el lunes 15 de junio a las 18.00 horas en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad estadounidense de Atlanta ante la debutante Cabo Verde, número 67 del ranking mundial de la FIFA. Un primer partido en una Copa del Mundo que se ha atragantado en muchas ocasiones, incluido en la edición que terminó con la 'Roja' coronándose campeona del mundo por primera, y única, vez en su historia.

Antes, hace casi cuatro años, en Catar, el combinado nacional, entonces dirigido por Luis Enrique Martínez, tuvo una puesta en escena descomunal, con una sonora goleada por 7-0 a Costa Rica que hizo despertar aún más las ilusiones sobre sus opciones que, sin embargo, se fueron diluyendo poco a poco.

Aquella victoria fue sólo la tercera de la selección en este evento desde la que firmó el 11 de julio de 2010 en el Soccer City de Johannesburgo ante los Países Bajos para alcanzar la gloria en los instantes finales de la prórroga. En los siguientes once encuentros, sólo ganó tres, a Australia en Brasil 2014 (3-0), y cuando ya estaba eliminada en la fase de grupos, a Irán (1-0) en Rusia 2018 y la mencionada ante los 'ticos'.

En 2014, perdió de forma dura en su estreno ante los Países Bajos, que se tomó la revancha de cuatro años antes con contundencia (5-1), y luego no pudo superar a Chile (2-0) para despedirse sin alcanzar los cruces. En 2018, un gran gol de falta de Cristiano Ronaldo en los compases finales le privó de ganar en el estreno y uno postrero de Iago Aspas ante Marruecos le salvó de la derrota antes del primer cruce, ante los anfitriones (1-1), vencedores por penaltis, algo que se repetiría en 2022 ante Marruecos (0-0) con la que se cruzó tras empatar con Alemania (1-1) y caer ante Japón (2-1).

En total, España ha ganado 31 partidos en Mundiales, la mayor cantidad en Sudáfrica 2010 cuando se impuso en los seis siguientes a su sorprendente derrota en el debut ante Suiza (0-1). A partir de ahí, sobresalen los tres de Brasil'50', México'86, Corea del Sur-Japón 2002 y Alemania 2006, mientras que en 2002 y en 2018 se fue eliminada sin haber perdido ningún choque.

GOLES EXTRAÑOS, PENALTIS Y DECISIONES ARBITRALES

España puede presumir de tener cuatro Eurocopas en su poder y ser la más laureada del Viejo Continente, pero en la Copa del Mundo, más allá de su estrella de 2010 y el cuarto puesto de 1950, sobre todo por derrotar a Inglaterra, 'la Pérfida Albión', su relación ha estado marcada por la amargura y las decepciones.

2014, 2018 y 2022 fueron ediciones mundialistas que volvieron a recordar las dificultades de la 'Roja' en este torneo. En 2006, con Luis Aragonés, pese al pleno en la primera fase ante Ucrania, Túnez y Arabia Saudí, le tocó un duro cruce en octavos con la veterana Francia de Zinédine Zidane y compañía, que acabó con cualquier opción con un triunfo por 3-1 y pese al gol inicial de penalti de David Villa.

Cuatro años antes, en Corea del Sur y Japón y con José Antonio Camacho al frente, también hubo tres victorias ante Eslovenia, Paraguay y Sudáfrica, y esta vez se salvó en los penaltis el cruce de octavos ante la República de Irlanda, antes de caer, del mismo modo, ante Corea del Sur, y en un partido recordado por el polémico arbitraje del egipcio Gamal Al- Ghandour.

Una polémica que también azotó al combinado nacional que entrenaba Javier Clemente en Estados Unidos en 1994. Tras empatar en la fase de grupos ante Corea del Sur y Alemania, y ganar a la Bolivia de Xabier Azkargorta, superó bien los octavos ante Suiza, pero fue eliminada en cuartos por Italia (2-1) con el mano a mano que Gianluca Pagliuca le detuvo a Julio Salinas con 1-1 y con el penalti no señalado por Sandor Puhl por el codazo de Mauro Tassotti a Luis Enrique, que dejó a este ensangrentado, y justo después de que Roberto Baggio hubiese cazado una contra en los minutos finales para dar el triunfo a la 'Azzurra'.

Cuatro años después, en Francia, con Clemente también en el banquillo y con muchas expectativas sobre las opciones, la 'Roja' se quedó en la fase de grupos tras un inicio marcado por la derrota ante Nigeria por 3-2, pese a ir en dos ocasiones por delante, y con un extraño autogol de Andoni Zubizarreta. España no pudo (0-0) con Paraguay en el segundo partido y no hubo carambola para pasar pese al 6-1 a Bulgaria.

En 1990, bajo el mando de Luis Suárez, el combinado nacional también firmó una actuación discreta al caer en octavos ante Yugoslavia en la prórroga (2-1) y tras haber ido de menos a más con empate sin goles ante Uruguay y victorias ante Corea del Sur y ante Bélgica. Esta última ante los 'Diablos Rojos' sirvió para tomarse la revancha de otro amargo momento, vivido cuatro años antes en México'86.

SER ANFITRIÓN NO AYUDÓ

Allí, con Miguel Muñoz al frente y tras el subcampeonato europeo de dos años antes, el Mundial no empezó bien, con derrota por 1-0 ante Brasil, con el recordado gol de Míchel que no concedió el colegiado australiano Chris Bambridge. Las victorias ante Argelia e Irlanda del Norte dieron el pase a octavos donde emergió la figura del Emilio Butragueño, el 'Águila de Querétaro' que un póker dejó fuera a la talentosa Dinamarca (5-1). Las semifinales eran un sueño accesible, pero se esfumaron en otra tanda de penaltis ante los belgas y después de que Juan Señor forzase la prórroga en el minuto 85.

Tampoco le fue mejor ser anfitrión como en 1982, donde España dejó una imagen discreta, empatando con Honduras en su estreno, ganando a Yugoslavia y perdiendo con Irlanda del Norte. En la segunda fase, con un grupo con la RFA e Inglaterra, quedó eliminada tras perder ante los alemanes y empatar ante los ingleses.

Aquella Copa del Mundo en España llegó tras no haber brillado nada en sus anteriores participaciones en 1978, con el gol fallado por Roberto Cardeñosa ante Brasil, en 1966 y 1962, todas saldadas con eliminaciones en la fase de grupos. Mejor fueron las cosas en Brasil'50, el primero tras la II Guerra Mundial, con el cuarto lugar.

Mientras que 16 años antes, en su estreno en una Copa del Mundo, en Italia, cayó de forma polémica ante la anfitriona en cuartos, en un torneo que se jugó a eliminación directa y donde en octavos se deshizo de Brasil. Pero los italianos, bajo la atenta mirada de Benito Mussolini, tiraron de juego brusco para imponerse tras un inusual partido de desempate al día siguiente de empatar a un gol y en el que España jugó sin siete futbolistas por lesión.