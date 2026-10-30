España despedirá el año contra Chile y Venezuela en León y Riazor

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MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol se enfrentará a Chile y Venezuela en los estadios del Reino de León y Riazor como últimos encuentros, amistosos, para el 2026, según informó este viernes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Tas terminar invicta su gira americana y consolidar la primera posición del ranking FIFA, España tendrá una última convocatoria de 2026 con dos partidos que serán en el Reino de León, estadio de la Cultural y Leonesa, contra Chile el 28 de noviembre a las 18.00; y en Riazor (A Coruña) ante Venezuela el 4 de diciembre.

El equipo dirigido por Sonia Bermúdez se enfrentará a Chile por primera vez, y también será la primera visita de la selección a León. Seis días después, España disputará otro encuentro inédito contra Venezuela, antes de mirar ya al 2027, año de Mundial en Brasil para la vigente campeona del mundo.

El último partido de la selección en Riazor fue en 2024, con el triunfo frente a Bélgica gracias a los goles de Aitana Bonmatí y Teresa Abelleira (2-0). Este encuentro tendrá además un importante carácter solidario, ya que los beneficios se destinarán a las víctimas de los terremotos que asolaron Venezuela en junio.