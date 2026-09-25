España estrena estrella en Wembley

Los jugadores de la selección española durante un entrenamiento previo al partido ante Inglaterra. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española se enfrenta este sábado a Inglaterra en Wembley, en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones, un partido que será el primero de España tras la conquista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y en el que los de Luis de la Fuente buscan un buen resultado ante un conjunto inglés que apunta a ser el rival más potente del Grupo 3.

En Wembley, estadio donde actuaron en su día Queen, Oasis, The Rolling Stones, U2 o Guns N'Roses, será el imponente escenario donde España exhiba por primera vez su segunda estrella en el pecho. Un inicio de andadura hacia el tercer Mundial casi inmejorable donde, pese a tener delante a jugadores de la talla de Harry Kane o Jude Bellingham, los focos apuntarán hacia los Lamine Yamal, Rodri Hernández, Pedri o Pau Cubarsí.

Será la reedición de la final de la última Eurocopa y la campeona del mundo y la tercera clasificada, y sobre todo, un duelo entre las dos grandes favoritas para lograr la clasificación a los cuartos de final de la UEFA Nations League. Una competición que se le ha dado bien a España en los últimos años --un título y dos subcampeonatos--, pero que se le atraganta a Inglaterra, que incluso llegó a militar la pasada edición en el Liga B.

Un encuentro en el que la 'Roja' quiere lograr su segunda victoria oficial en Wembley, después de haberlo hecho en el 2018, también en la Nations League, gracias a los goles de Saúl Ñíguez y Rodrigo Moreno (1-2). Además, solo ha perdido en una de sus tres últimas visitas, aunque el balance histórico es de tres triunfos ingleses, otro en tanda de penaltis, un empate y dos victorias españolas.

En lo deportivo, la 'Roja' querrá demostrar, poco más de dos meses después de levantar la Copa del Mundo, que sigue siendo la mejor selección del mundo. Un título que logró con total autoridad y bajo un estilo muy reconocible, que más allá de enamorar ofensivamente, fue capaz de anular a todos y cada uno de los ataques de sus ravales. El bagaje fue de un gol en contra en 10 partidos, el mejor registro histórico de un campeón del mundo.

Ahora, el reto será secar al actual mejor goleador mundo y Bota de Oro de la pasada temporada, Harry Kane. El del Bayern es clave en el fútbol ofensivo de los 'three lions', ya que su capacidad asociativa y eficacia de cara a puerta lo convierte en una amenaza constante. Además, estará secundado en segunda línea por Jude Bellingham, máximo goleador inglés del Mundial 2026 y que ha arrancado la temporada con el Real Madrid de manera notable --tres goles y dos asistencias--.

Para ello será primordial que el centro del campo español se haga con el control del partido. Una medular en la que la gran duda serán los acompañantes de Rodrigo Hernández, que parece el único fijo para De la Fuente. Junto a él, Fabián Ruiz parece el favorito para ocupar el doble pivote, mientras que la media punta se la disputarían entre Dani Olmo, Pedri y Fermín López, que es el que mejor ha comenzado el curso a nivel de clubes.

Más allá de la medular, el lateral derecho es otra de las grandes incógnitas del once español, ya que ninguno de los campeones del mundo estará presente, Pedro Porro por lesión y Marcos Llorente por retirada de la selección. Así, Eric García, titular en ese puesto con el FC Barcelona, es la gran alternativa, aunque también podría dar la alternativa a Iván Fresneda, que se estrena en una convocatoria con la absoluta.

En el ataque, con Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal como indiscutibles, el técnico de Haro tendrá que decidir si optar por la verticalidad de un Nico Williams completamente recuperado, o el control y la visión de Álex Baena, que tan buen resultado le dio durante el Mundial. Sea cual sea la elección, la polivalencia de un banquillo plagado de estrellas podría volver a marcar la diferencia como ocurriera ante Argentina, Bélgica o Portugal, eliminatorias en las que el gol decisivo lo anotó un suplente.

En Ingleterra, Thomas Tuchel, que fue cuestionado por su planteamiento en el tramo final de la semifinal ante Argentina, tendrá que intentar minimizar a España con las bajas importantes de Declan Rice, Cole Palmer o Rice James. Ante esto, el madridista Trent Alexander-Arnold, que no estuvo presente en el Mundial, y el centrocampista del Bournemouth Alex Scott apuntan al once. Una alineación en la que también estaría el barcelonista Anthony Gordon.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

INGLATERRA: Pickford; Trent, Guehi, Konsa, O'Reilly; Scott, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; y Kane.

ESPAÑA: Unai Simón; Eric García, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Lamine Yamal, Olmo, Nico Williams; y Oyarzabal.

--ÁRBITRO: Davide Massa (ITA).

--ESTADIO: Wembley (Londres).

--HORA: 20.45/La1 y DAZN.