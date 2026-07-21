España y una generación que también ilusiona de cara a 2030

Los jugadores de la selección española celebran el Mundial 2026 en Cibeles. - Europa Press/Contacto/Hugo Ortuno

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española se proclamó este domingo campeona del mundo con el técnico riojano Luis de la Fuente al frente de un equipo marcado por la juventud generalizada en piezas claves, que aún no ha alcanzado su teórica plenitud y 16 años después de que España lo lograra en 2010, con un combinado mucho más maduro.

Las dos grandes noches del fútbol español están ya divididas por 16 años; de aquel derechazo de Andrés Iniesta en Johannesburgo al tanto con la izquierda de Ferran Torres en la prórroga en Nueva Jersey, para bordar la segunda estrella. Dos triunfos con muchas similitudes, aunque con una gran diferencia.

Y es que existe un contraste generacional evidente entre ambas selecciones: mientras en 2010 fue la gran obra de una generación en su punto óptimo de madurez, el 19 de julio fue la confirmación de un equipo joven y desacomplejado.

El equipo entrenado por Vicente del Bosque en Sudáfrica 2010 demostraba ser un bloque consolidado y con muchos futbolistas en su plenitud. La columna vertebral de aquella selección rondaba la franja ideal del rendimiento, situada entre los 25 y los 30 años.

En la portería, Iker Casillas imponía su liderazgo con 29 años, Carles Puyol aportaba veteranía con 32, Xavi Hernández, con 30, era el timón de una medular también con Xabi Alonso (28) y Andrés Iniesta ponía la magia con 26, mientras de los goles se encargaban un David Villa con 28 y Fernando Torres (26).

Las carreras experimentadas eran la tónica habitual en esa convocatoria de 23 jugadores, con notas de juventud, ya que solo seis jugadores tenían 23 años o menos: Gerard Piqué (23), Sergio Busquets (21), Cesc Fàbregas (23), Javi Martínez (21), Juan Mata (22) y Pedro Rodríguez (22) -solo 2 de ellos eran titulares-. En total, una media de 25,9 en esa convocatoria de 23 futbolistas.

Esta es inferior a la de 26,1 que presenta el combinado entrenado por Luis de la Fuente, pero este sí presenta una serie de piezas claves a las que les queda mucho por recorrer y madurar. Pau Cubarsí, con 19 años, es un baluarte de la mejor defensa de la historia de las campeonas del mundo; Pedro Porro, de 24 años, puede ser el lateral de la selección en otros dos Mundiales más.

Por delante, Pedri y sus 23 años están llamados a ser la brújula de España en la próxima década; Gavi solo tiene 21 años y, como el canario, ya ha disputado dos Mundiales. Y, en ataque, el mejor ejemplo es el talento precoz de Lamine Yamal, de 19 años, y Nico Williams, de 23. Sin olvidar al lesionado Fermín López, también de 23 años y llamado a tener un rol importante en la Absoluta, como un Dean Huijsen, de 21, cuyo rendimiento en la última campaña no le permitió estar en esta Copa del Mundo.

Todos ellos han brillado en este Mundial, como ya hicieron en la Eurocopa -no estuvieron Cubarsí, Gavi ni Porro-, arropados por unos líderes que sí tienen mucho más bagaje en el fútbol, como entonces Dani Carvajal y Álvaro Morata, y ahora Rodri Hernández, Aymeric Laporte, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal, Fabián Ruiz u Unai Simón.

ESPAÑA, PRIMERA CAMPEONA EN LA HISTORIA QUE DEFENDERÁ TÍTULO EN 'CASA'

Una generación ilusionante que ya vislumbra el Mundial 2030 dentro de cuatro años, al que muchos de esos jóvenes 'rebeldes' que se han adelantado a los pasos habituales a su edad llegarán mucho más maduros y con más experiencia en el mundo del fútbol.

Un asunto importante, teniendo en cuenta que, después de bordar en Nueva Jersey su segunda estrella, afrontará la próxima edición de 2030 como la defensora del trofeo. Una defensa que por primera vez se realizará como anfitriona, ya que será un Mundial que España organice junto a Marruecos y Portugal.

Un hito inédito en la historia de los Mundiales, ya que a lo largo de las 23 ediciones disputadas del torneo, ningún país había logrado ganar un Mundial y albergar la edición inmediatamente posterior. En todas las ediciones anteriores, el país organizador del torneo siempre era una selección distinta al campeón previo, por lo que España romperá esta pauta histórica.