España inicia este lunes su concentración para los dos últimos partidos del grupo de Liga de Naciones

Archivo - Luis de la Fuente durante un entrenamiento de la selección española de fútbol en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol se concentra este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para iniciar la preparación de los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones, ante República Checa e Inglaterra, todo con las novedades del centrocampista del Atlético de Madrid Pablo Barrios, el central del Como Jacobo Ramón, los béticos Álvaro Valles y Marc Roca y la entrada de última hora de Jorge de Frutos.

Los 27 convocados por Luis de la Fuente están citados este lunes a las 13.00 horas en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y ya por la tarde (19.00 horas) afrontarán su primer entrenamiento, que será abierto al público en el campo principal de la Ciudad del Fútbol.

El martes, los jugadores volverán a entrenar por la mañana y tras la primera rueda de prensa emprenderán su viaje a Praga, donde el jueves 12 disputarán el primer encuentro de la 'ventana' ante Chequia en el Estadio Letna (20.45 horas). En la previa, se ejercitarán en el escenario del choque, donde antes ofrecerán las ruedas de prensa oficiales.

El día siguiente al duelo, el viernes 13, la delegación española tomará un vuelo de regreso a Madrid y ese mismo día entrenará en Las Rozas. El sábado, De la Fuente hablará en sala de prensa, y ya el domingo 15 la campeona del mundo vivirá su último partido de la fase de grupos ante Inglaterra en el Riyadh Air Metropolitano (20.45 horas). Después del encuentro, finalizará la concentración.

España lidera el Grupo C con pleno de 12 puntos, tras ganar en las cuatro primeras jornadas, y ya ha conseguido su billete para la ronda de cuartos de final. Ahora, los vigentes campeones de Europa y del mundo pelearán por terminar primeros.

En la convocatoria, Luis de la Fuente ha apostado por volver a la fórmula de los cuatro porteros, llamando a los tres guardametas del Mundial -regresa Joan Garcia tras lesión- y al del Real Betis Álvaro Valles. Otro verdiblanco, Marc Roca se estrena también con la selección absoluta tras pasar por la Sub-21.

Además, volverán el centrocampista del Atlético Pablo Barrios, que se perdió la Copa del Mundo por lesión, y el del Rayo Vallecano De Frutos, quien entró en la lista en las últimas horas por la lesión este domingo del jugador de la Real Sociedad Ander Barrenetxea. Así, De la Fuente refuerza la medular ante la baja de jugadores importantes como Rodri Hernández y Dani Olmo.

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (FC Barcelona) y Álvaro Valles (Real Betis).

DEFENSAS: Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Jacobo Ramón (Como), Marc Cucurella (Real Madrid) y Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid).

CENTROCAMPISTAS: Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Pedri (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Martín Zubimendi (Arsenal), Álex Baena (Atlético de Madrid), Fermín López (FC Barcelona), Pablo Barrios (Atlético de Madrid) y Marc Roca (Real Betis).

DELANTEROS: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Roberto Fernández (RCD Espanyol), Lamine Yamal (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yeremy Pino (Crystal Palace) y Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).