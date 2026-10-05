España quiere sellar el billete a cuartos en Croacia

El jugador de la selección española Lamine Yamal durante el duelo ante República Checa. - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española se mide este martes a Croacia en el Stadion Poljud de Split (20.45 horas), en la jornada cuatro de la Liga de Naciones, en un duelo en el que los de Luis de la Fuente buscan cerrar el parón con un pleno de victorias que les permitiría certificar su clasificación a la ronda de cuartos de final del torneo, ante un combinado croata que llega herido tras ser goleado por Inglaterra el pasado sábado.

España afronta este martes en Split el último de los cuatro partidos del primer parón de selecciones del curso. Un encuentro ante Croacia en el que la 'Roja' quiere sumar su cuarta victoria en la fase de grupos de la Liga de Naciones, en la que es líder del Grupo 3 con nueve puntos. Además, puntuar en tierras croatas le permitiría certificar su clasificación matemática para los cuartos de final del torneo.

Pese a ello, los pupilos de Luis de la Fuente, que encadenan 10 victorias consecutivas y 41 partidos sin perder, necesitan sumar los tres puntos si quieren seguir manteniendo la distancia de tres puntos con respecto a Inglaterra. Y es que, ser primero también será clave de cara a los hipotéticos cuartos de final, ya que les permitiría medirse a un segundo de grupo y jugar la vuelta en España.

Mucho peor llega Croacia al partido, en plena crisis después de recibir un 0-7 frente a Inglaterra en la pasada jornada. Una derrota sonrojante para los de Slaven Bilic que los deja con únicamente tres puntos en la tercera posición del grupo 3. Así, el de España será un partido casi definitivo para los balcánicos, ya que una derrota, sumado a un triunfo inglés ante Chequia, los dejaría sin opciones de clasificarse a cuartos.

Una cuarta jornada de la Liga de Naciones a la que España llega sin Nico Williams, Alejandro Grimaldo, Eric García, Ferran Torres, por lesión, y Fabián Ruiz, por permiso de paternidad. Bajas que se ha producido a pesar de las constantes rotaciones que ha ido realizando De la Fuente a lo largo de los tres compromisos anteriores. De hecho, solo Lamine Yamal ha sido titular en los tres partidos, aunque siendo sustituido en los dos últimos --minuto 68 y minuto 45--.

Aun así, en Split podría repetir titularidad. Y es que, Lamine Yamal está viviendo el mejor momento de su carrera, a la vez que marca diferencias con España. En los tres primeros partidos ha conseguido marcar, a lo que ha sumado una asistencia. Un rendimiento sobresaliente con la 'Roja' que se suma al exhibido con el FC Barcelona, que le ha llevado a participar en 19 tantos en los últimos nueve partidos --12 goles y siete asistencias--. Además, en el partido de ida frente a los croatas, lideró a España con dos goles y una asistencia.

Sí se esperan cambios en la portería, donde regresaría Unai Simón, y la defensa. En la zaga, Marc Pubill, Pau Cubarsí, Dean Huijsen y Marc Cucurella revolucionarían la defensa por completo, y repetirían la línea que consiguió el triunfo en el duelo de ida. En la medular, Rodri y Pedri apuntan a formar el doble pivote, como ante Chequia, mientras que el puesto de media punta se lo disputarían entre Fermín López, Dani Olmo y Mikel Merino, que viene de marcar. Por último, arriba, Mikel Oyarzabal y Álex Baena formarían tridente junto a Lamine.

Enfrente, Croacia podría agitar el once con respecto a la goleada encajada ante Inglaterra. Así, los arlequinados, que derrotaron a España en el último precedente entre ambos en tierras croatas (3-2), podrían volver a alinear Sutalo y Pongracic para configurar una defensa de tres centrales, junto a Gvardiol, en busca de recuperar la solidez defensiva. Y es que, en los últimos dos partidos han encajado 11 goles, los que sumados al tanto recibido ante Chequia en la jornada 1, los convierte en el equipo más goleado (12) de la Liga A.

Arriba, los veteranos Ivan Perisic, Mateo Kovacic y Luka Modric podrán la calidad a un equipo en el que Martin Baturina y Luka Sucic serían las principales novedades con respecto al duelo de la jornada dos en Sevilla. Arriba, el ariete del Dinamo de Zagreb Dion Beljo, que no jugó ningún minuto ante Inglaterra, sería la referencia ofensiva.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

CROACIA: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic; Petar Sucic, Baturina; y Beljo.

ESPAÑA: Unai Simón; Marc Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Baena; y Oyarzabal.

--ÁRBITRO: Erik Lambrechts (BEL).

--ESTADIO: Stadion Poljud (Split).

--HORA: 20.45/La1.