España - Argentina - JOSE BRETON / AFP7 / EUROPA PRESS

España reta a Messi y a la campeona por la estrella

La selección se mide a Argentina en busca de conquistar su segundo Mundial en una final marcada por el duelo entre el '10' y Lamine

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol buscará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (21.00 horas/La 1) coronarse campeona del mundo por segunda vez en su historia en una apasionante final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Argentina, la irreductible defensora del título liderada por el eterno Leo Messi.

España ya está en el cielo y quiere coger la estrella para bordarla en su pecho junto a la histórica e inolvidable de hace 16 años en el Soccer City de Johannesburgo (Sudáfrica). Ahora, busca el final perfecto a un sueño que arrancó de verdad hace dos veranos, con ese gol de Mikel Oyarzabal ante Inglaterra para darle en la alemana Múnich su cuarto título continental, pero del que una histórica tricampeona mundial querrá despertarle aferrada con uñas y dientes a su trono.

Porque a la 'Albiceleste' y a Messi les costó una vida volver a saborear la gloria en la Copa del Mundo. Fueron 36 años de sinsabores y a pesar de haber encontrado a otra figura como el de Rosario, siempre comparado con el mito Diego Armando Maradona hasta que lideró a los suyos a la victoria hace cuatro años en Catar. Entonces, quizá ya sin el peso de esa mochila, dejó caer sus dudas sobre estar ya con 39 años en esta Copa del Mundo americana.

Pero el destino le tenía aún reservada una historia mundialista más. El '10' se fue a la MLS, ganó otra Copa América y se cuidó para llegar a su sexto Mundial donde ha vuelto a brillar para darse la opción de disputar una nueva gran final y hacerlo además ante la selección del país donde labró gran parte de su leyenda y que está liderada por un joven de 19 años señalado a ser su heredero en el FC Barcelona.

Lamine Yamal, aquel bebé al que bañaba en una foto para un calendario solidario del diario 'Sport' hace 19 años, será su gran rival este domingo en el MetLife Stadium, donde se prevé un choque de estilos de dos equipos que conocen bien sus fortalezas y que esperan lo mejor de sus respectivos talentos, en un duelo más allá de lo generacional por las dos décadas que les separan.

Los dos finalistas han llegado a este último y decisivo partido sin perder, con los de Lionel Scaloni habiendo ganado todos sus partidos, con prórrogas y remontadas épicas de por medio, que han dejado claro su ADN competitivo. Enfrente, una campeona de Europa que se rehizo a su mal estreno ante Cabo Verde para ir creciendo a lo largo de un torneo en el que empezó ya hace más de un mes y que ha sido también fiel a su ADN, siempre con el balón como protagonista, con Rodri Hernández como director de orquesta, y añadiendo una fortaleza defensiva sólo resquebrajada por Bélgica y Charles de Ketelaere.

Y tras desactivar y minimizar en las semifinales el arsenal ofensivo que tenía Francia para llevar su ilusión hasta Nueva Jersey, ahora tendrá que esmerarse en detener al mejor ataque del campeonato, con 19 goles anotados, ocho de Messi, que se ha dejado incluso por el camino un par de penaltis y que no marcó en los dos últimos ante Suiza e Inglaterra, lo que deja claro que la tricampeona mundial tiene otras armas, reflejadas sobre todo en sus centrocampistas, aguerridos, pero también llegadores y con talento, aunque atrás concede como reflejan los siete goles encajados.

ONCES MUY PERFILADOS

España no se achantará como le pasó a los 'Three Lions' ni tampoco le cederá metros a una Argentina que probablemente prefiera esperar para apretar, robar y sorprender con un Messi que sabe bien cómo y cuándo ser protagonista, pero al que los españoles, con Marc Cucurella por su zona más habitual, no le dejarán tampoco tantos metros ni espacio como hicieron los ingleses.

La 'Roja' seguramente será más dominadora y por ello deberá tener paciencia tanto para encontrar el momento como para aguantar cuando el choque se pueda poner más áspero por la conocida intensidad en todos los aspectos de la 'Albiceleste', con el aval también de la experiencia vivida en Doha ya hace cuatro años para la casi totalidad de su posible once.

En el caso de los de Luis de la Fuente, ya han demostrado su madurez para llegar aquí pese a la juventud de muchos de sus jugadores y su dificultad para ser batidos como dice su espectacular racha de 38 partidos oficiales sin perder y habiéndose medido a todas las campeonas del mundo salvo precisamente a Argentina, con la que no pudo verse las caras el pasado marzo en la esperada 'Finalissima' y con la que no se enfrenta desde el recordado 6-1 en el Metropolitano en marzo de 2018, entonces sin el concurso de Messi. En el Mundial, sólo un precedente, el 2-1 argentino de hace 60 años en Inglaterra'66.

De la Fuente parece tener claro el once para esta batalla final y que sería el mismo que en cuartos y semifinales, con Fabián Ruiz junto a un inconmensurable Rodri Hernández, capitán y líder de la 'Roja', y con Álex Baena como extremo izquierdo en lugar de un jugador más de banda como Nico Williams. Scaloni tampoco parece tener muchas dudas, pero no sorprendería qué devolviese la titularidad a Rodrigo de Paul en detrimento de Giuliano Simeone, titular ante Inglaterra. Julián Álvarez y Lautaro Martínez pugnan por ser la punta de lanza.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Yamal, Olmo, Baena; y Oyarzabal.

ARGENTINA: E.Martínez; Molina, Romero, L.Martínez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister; Messi y Álvarez.

--ÁRBITRO: Slavko Vincic (SLO).

--ESTADIO: MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos).

--HORA: 21.00/La 1 y DAZN.