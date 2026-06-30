Estados Unidos pone a prueba el sueño de Bosnia - DPA/EP

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se juegan este miércoles (2.00 horas en España) un billete para los octavos de final del Mundial 2026 en el Levi's Stadium de San Francisco, en un cruce de dieciseisavos a partido único donde ya no hay margen de error en el que los coanfitriones quieren dar cuenta del sueño de los bosnios, en el 'último baile' de Edin Dzeko.

La coanfitriona llega al primer gran examen de las eliminatorias después de completar una fase de grupos convincente y terminar primera del Grupo D, mientras que los bosnios pasaron como terceros en el complicado Grupo B. Y ahora, con Pulisic seguramente en el once liderando a unos jóvenes de mucha calidad, ante la Bosnia de Dzeko y compañía, quieren medirse en octavos al ganador del choque previo entre Bélgica y Senegal.

El equipo de Mauricio Pochettino abrió el torneo con autoridad goleando a Paraguay (4-1), confirmó sensaciones imponiéndose a Australia (2-0) y cerró el grupo con una derrota intrascendente ante Turquía (3-2) en un encuentro con numerosas rotaciones y decidido en el minuto 98. Más allá del tropiezo final, Estados Unidos ha dejado imagen de equipo profundo, agresivo y con recursos ofensivos variados, con cinco goleadores distintos en tres encuentros.

Han dado además sensación de crecimiento bajo el mando del técnico argentino. La estrategia y el balón parado han tenido peso en sus resultados, mientras que futbolistas como Christian Pulisic, reservado parcialmente en la tercera jornada tras unas molestias físicas, Weston McKennie o Tim Weah siguen siendo referencias de una selección que sueña con aprovechar el factor local para firmar una de sus mejores actuaciones mundialistas. No en vano, Estados Unidos alcanza por octava vez unas eliminatorias de una Copa del Mundo.

Enfrente aparece una de las historias inesperadas del torneo. Bosnia y Herzegovina está disputando apenas su segundo Mundial y jugará por primera vez una ronda eliminatoria después de superar un grupo exigente como una de las ocho mejores terceras clasificadas. Los balcánicos arrancaron con un empate de prestigio ante Canadá (1-1), sufrieron una dura derrota frente a Suiza (4-1), pero reaccionaron cuando más lo necesitaban derrotando a Catar (3-1) en un partido que mostró carácter y capacidad de respuesta.

Ese triunfo dejó además señales interesantes para el conjunto dirigido por Sergej Barbarez. La experiencia de Edin Dzeko continúa marcando diferencias arriba, pero el crecimiento de jóvenes como Kerim Alajbegovic o la aportación ofensiva de Esmir Bajraktarevic han dado nuevas alternativas a una selección que ha tenido que reinventarse para competir. Bosnia llega con menos cartel que su rival, pero también con menos presión y con el incentivo de seguir escribiendo la página más importante de su corta historia mundialista.

Aunque el favoritismo parece inclinarse hacia el lado estadounidense, el precedente más reciente invita a no confiarse. Ambos equipos solo se han enfrentado una vez y fue en un amistoso disputado en 2021, cuando Estados Unidos se impuso por un ajustado 1-0. El contexto ahora es completamente distinto: una anfitriona empujada por su público frente a una debutante en eliminatorias que ya ha demostrado capacidad para sobrevivir.

Con el cruce Bélgica-Senegal esperando en el horizonte para el vencedor, el encuentro reúne ingredientes de sobra para convertirse en uno de los focos de esta nueva ronda del Mundial. Estados Unidos busca confirmar que puede aspirar a algo grande jugando en casa; Bosnia y Herzegovina, demostrar que su clasificación no fue una excepción y que todavía tiene recorrido en el torneo.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESTADOS UNIDOS: Freese; Dest, Richards, McKenzie, Robinson; Adams, McKennie; Tillman; Pulisic, Balogun y Weah.

BOSNIA Y HERZEGOVINA: Vasilj; Dedic, Katic, Hadzikadunic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic y Dzeko.

--ÁRBITRO: Raphael Claus (BRA).

--ESTADIO: Levi's Stadium, área de la Bahía de San Francisco (Estados Unidos).

--HORA: 2.00/DAZN.