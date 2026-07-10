FIFA aprueba el minuto de silencio antes del España-Bélgica por las victimas del incendio en Los Gallardos

Imagen de los daños por el incendio en Los Gallardos (Almería) - Javi Carrión

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El partido de cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá entre la selección española y Bélgica tendrá un minuto de silencio antes de su inicio a las en el SoFi Stadium de Los Ángeles en recuerdo de las víctimas por el incendio en Los Gallardos (Almería).

"A petición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la FIFA ha aprobado el minuto de silencio para homenajear a las víctimas de los incendios de Almería", confirmaron desde el organismo federativo.

"Hemos trabajado toda esta noche por este trágico suceso en Almería, ese incendio tan grave, entendíamos que había que plantear que se guardase este minuto de silencio en memoria de las víctimas y situaciones tristes que se han producido. Creemos que es un buen momento, con un partido de una expectación tan grande en España para recordar a estas víctimas y trasladar nuestro cariños a todos sus familiares", expresó Rafael Louzán, presidente de la RFEF, al micrófono de TVE.

Hasta el momento, el Gobierno andaluz ha elevado a 12 el número de personas que han perdido la vida en el incendio que se originó durante la tarde de este jueves en Los Gallardos (Almería) y por el que hay además otras 23 personas no localizadas.