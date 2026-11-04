La FIFA empieza en San Sebastián su segunda visita a las ciudades candidatas a sede para el Mundial 2030

La FIFA empieza en San Sebastián su segunda visita a las ciudades candidatas a sede para el Mundial 2030.
La FIFA empieza en San Sebastián su segunda visita a las ciudades candidatas a sede para el Mundial 2030. - RFEF
Europa Press Fútbol
Publicado: miércoles, 4 noviembre 2026 18:49
Seguir en

   MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ha dado inicio este miércoles en San Sebastián a su segunda visita a las diferentes ciudades candidatas para ser sede de la Copa Mundial masculina del año 2030, un torneo que España organizará junto a Portugal y a Marruecos.

   El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ya avanzó a mediados del pasado septiembre esta visita de una delegación de la FIFA. Y él mismo ha encabezado la representación institucional donostiarra durante las inspecciones a Anoeta y a otras instalaciones de la capital guipuzcoana.

   "Gracias a la ciudad y a la Real Sociedad por su hospitalidad en la jornada de trabajo en el estadio de Anoeta", ha indicado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a modo de resumen desde la red social X.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado