La FIFA repartirá 307,7 millones de euros entre los clubes que cedan jugadores al Mundial

Archivo - El presidente de la FIFA, Gianni Infantino. - Ethan Cairns/Canadian Press via / DPA - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La FIFA distribuirá aproximadamente 307,7 millones de euros en concepto de compensación a los clubes que cedan a sus jugadores a las selecciones nacionales para el Mundial que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio.

La cantidad es casi un 70% superior a la que se distribuyó en el Mundial de Catar de 2022. Sin embargo, en aquella ocasión participaron 32 selecciones, mientras que en el torneo de 2026 habrá 48 combinados nacionales.

Se han reservado alrededor de 87 millones de euros para los clubes que han cedido jugadores para las eliminatorias del Mundial, que por primera vez están incluidas en este programa. Con un total de 905 partidos disputados, la compensación asciende a aproximadamente 2.000 euros por jugador y partido.

Y se repartirán 216 millones de euros adicionales para los clubes cuyos jugadores participen en la fase final del torneo internacional. La compensación se calcula por jugador y por día, y sería de aproximadamente 4.300 euros.

Los 4,3 millones de euros restantes se asignarán, tras la deducción de los gastos administrativos derivados de la ejecución del programa, para beneficio del fútbol de clubes en función de un acuerdo alcanzado entre FIFA y la EFC.

"Miles de clubes de todo el mundo contribuyen cada día a la formación y desarrollo de jugadores que sueñan con representar a sus países en el Mundial. Mediante al Programa de Ayudas a Clubes de la Copa Mundial más clubes que nunca recibirán una parte de los beneficios económicos generados por la competición. De este modo, se reconocerá su fundamental contribución al éxito del fútbol internacional", destacó el presidente de FIFA, Gianni Infantino.

El suizo, además, cree que "esta es otra de las ventajas de la ampliación" del torneo con 48 selecciones. "Nos permite ofrecer más apoyo a todo el ecosistema del fútbol, en especial a los clubes que liberan a los jugadores que compiten por deslumbrar en el Mundial. Agradezco al Consejo de la FIFA y a European Football Clubs su apoyo para hacer realidad este programa, que será histórico para jugadores y clubes de todo el mundo", agregó.

Por su parte, Nasser Al-Khelaifi, presidente de la EFC, afirmó que este programa "beneficiará a cientos de entidades, tanto grandes como pequeñas, de Europa y otras partes del mundo". "Estoy muy satisfecho de que, por primera vez, la ayuda económica se extienda también a los partidos de clasificación. Este acuerdo pone de relieve la colaboración entre los clubes y las selecciones", zanjó.