La FIFA visita el RCDE Stadium con vistas al Mundial 2030

Visita de la FIFA al RCDE Stadium del RCD Espanyol - RCD ESPANYOL

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la FIFA ha visitado este martes las instalaciones del RCDE Stadium para realizar una jornada de trabajo con representantes del RCD Espanyol, las federaciones española y catalana de fútbol y las administraciones implicadas en la candidatura conjunta para el Mundial 2030.

El representante del club blanquiazul Alan Pace ha dado la bienvenida a los asistentes y ha abierto la sesión técnica de trabajo con el organismo internacional. Durante la jornada, los equipos de trabajo han presentado las instalaciones del recinto y han abordado los mecanismos de coordinación con los ayuntamientos de Cornellà de Llobregat (Barcelona) y El Prat de Llobregat (Barcelona).

Los equipos técnicos de la FIFA y de la candidatura han recorrido el estadio y sus inmediaciones para evaluar el terreno de juego, los accesos a la instalación y las dependencias destinadas a los servicios médicos, los medios de comunicación y las zonas VIP del recinto.

La visita del organismo rector del fútbol mundial se ha centrado además en analizar la calidad de las infraestructuras del campo espanyolista, con capacidad para 40.000 espectadores, ante la siguiente cita mundialista de 2030.