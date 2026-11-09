La FIFA visita el Camp Nou como parte del camino al Mundial 2030

La FIFA visita el Camp Nou como parte del camino al Mundial 2030
La FIFA visita el Camp Nou como parte del camino al Mundial 2030 - RFEF
Europa Press Fútbol
Publicado: lunes, 9 noviembre 2026 22:42
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MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegación de la FIFA encargada del seguimiento del Mundial 2030 que organizará España junto a Portugal y a Marruecos visitó este lunes el Spotify Camp Nou junto al equipo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La FIFA continuó su visita por las ciudades españolas candidatas a ser sedes del Mundial de 2030, tras estar la semana pasada en Bilbao y San Sebastián. La delegación de la RFEF y el equipo del organismo que rige el fútbol mundial compartió una jornada de trabajo en el Camp Nou con instituciones públicas.

El FC Barcelona ejerció de anfitrión del encuentro y mostró las instalaciones de un estadio que está en proceso de renovación y ampliación, una obra que está prevista termine a principios de 2028 y que culminará con un estadio de capacidad para más de 100.000 espectadores.

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