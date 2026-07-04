FIFPRO ve "un patrón creciente de abuso" en el Mundial y exige "medidas para proteger a los jugadores"

Un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026. - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

FIFPRO, organización mundial que representa a más de 70 sindicatos de futbolistas profesionales, ha realizado "un llamamiento a la acción colectiva" con el objetivo de "proteger a los jugadores de un patrón creciente de abusos" durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

En su comunicado oficial, FIFPRO indicó este sábado que el patrón de abusos "abarca parte de la cobertura mediática, las consecuencias de los partidos y la eliminación de los equipos". "Representar a su país en la competición más importante del fútbol es uno de los mayores honores, un honor que conlleva orgullo y responsabilidad", apuntó al respecto.

"Los jugadores demuestran su solidaridad, ya que su esfuerzo, habilidad y pasión contribuyen a crear el torneo económico más exitoso del deporte, financiando el desarrollo del fútbol en todo el mundo. En la Copa Mundial, tras una larga temporada, los jugadores lo dan todo en la cancha por su país", continuó FIFPRO en su nota de prensa.

"Soportan las exigencias físicas, emocionales y profesionales de competir al más alto nivel, incluyendo el riesgo de lesiones y consecuencias a largo plazo para sus carreras. Sin embargo, el abuso jamás debería formar parte del compromiso que adquieren con este torneo", advirtió el comunicado tras ciertas polémicas de este Mundial.

"En las últimas semanas, los jugadores han sufrido insultos 'online' y en persona, muchos de ellos racistas y discriminatorios. Ha habido intimidación y hostilidad fuera del terreno de juego. Estos incidentes no son aislados; evidencian un patrón sistémico que no puede seguir siendo aceptado ni en el fútbol ni en la sociedad. Los jugadores cargan con las expectativas de toda una nación, pero esto jamás debe ir en detrimento de su seguridad, dignidad o bienestar, ni tampoco debe minimizarse el abuso como algo inherente al juego", añadió el texto.

Luego la nota subrayó que "la selección nacional es una extensión del entorno laboral de los jugadores y, como tal, deben ser protegidos". "Si bien se han tomado medidas importantes, FIFPRO insta a las partes interesadas del fútbol, así como a los actores públicos y privados, a intensificar sus esfuerzos, ya que la supervisión y la denuncia por sí solas no bastan para modificar comportamientos ni prevenir daños", dijo.

"Debe haber consecuencias significativas para los responsables y un compromiso colectivo de diversos sectores, incluyendo las fuerzas del orden, las plataformas de redes sociales, los medios de comunicación, los aficionados y el público en general, para revertir esta tendencia", señaló.

"En el marco de su Memorando de Entendimiento con la FIFA, FIFPRO también planteará este tema a la recién creada Plataforma Global de Diálogo Social, presidida por la FIFA, dentro del programa de trabajo sobre salud y seguridad de los jugadores. Ante la creciente presión del torneo, FIFPRO insta a todos a que contribuyan a proteger a los jugadores", concluyó la organización sindical en su duro mensaje.