Figo: "Lamine Yamal es suficiente para liderar el desborde de España pese a los problemas físicos"

Archivo - El exfutbolista portugués Luis Figo, embajador de Betfair. - BETFAIR - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista portugués Luis Figo defendió que "Lamine Yamal es suficiente para liderar el desborde de España" en el Mundial, aunque la selección que entrena Luis de la Fuente "tiene bastantes soluciones para lidiar con la falta de frescura física que pueda existir" en el Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

"España tiene bastantes soluciones para lidiar con la falta de frescura física que pueda existir. También con las lesiones que aparecen en un Mundial", señaló el embajador de Betfair en su última campaña de 'Vidilla'.

Para el luso, "Lamine es suficiente para liderar el desborde de España". "Es un jugador que marca las diferencias y te diría que no es el único. Hay otros que pueden hacerlo. Yo creo que ahora todas las selecciones, en este momento de la temporada en la que nos encontramos, están en las mismas condiciones en cuento a energía y agotamiento", valoró.

"En una competición como un Mundial, que es mes y pico, todos pueden ser importantes en un momento u otro, incluso los que no han jugado ni un minuto se pueden convertir en jugadores cruciales", analizó Figo, que defendió que la selección española "ha mejorado" durante el torneo. "Tiene un equipazo con jugadores que forman parte de los mejores equipos y tienen mucha experiencia", agregó.

Por esto, a Figo le "preocupa" el bloque de España, "su calidad con el balón" y sus jugadores. "Me gusta mucho Oyarzabal, Lamine, Olmo... Tiene mucha gente que te resuelve un partido. ¿Favoritos? A estas alturas cualquiera puede ganar a cualquiera. Toca demostrarlo en el campo", afirmó.

"Sin duda, si tengo que escoger una selección por encima del resto, me quedo con Francia. Es un equipo del que te pueden salir sin problemas dos alineaciones titulares igual de fuertes, por la calidad que tienen todos sus jugadores", elogió el luso al combinado galo.

Aunque Figo no se olvidó de otros combinados como Argentina, España y Alemania. "En el otro lado (del cuadro), diría Inglaterra, además de Argentina y Brasil. La verdad es que las secciones con historia en los Mundiales siempre están en la parte final de la competición y, personalmente, son las que tengo siempre como las favoritas", concluyó.