De la Fuente: "Francia ha tenido enfrente al mejor equipo del mundo"

El seleccionador Luis de la Fuente durante la semifinal del Mundial 2026 ante Francia. - Tom Weller/dpa

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español Luis de la Fuente ha comentado este martes que el mensaje que dio a sus futbolistas antes de la semifinal ante Francia era que se medían a "una de las mejores selecciones del mundo", pero que enfrente iban a tener "al mejor equipo del mundo", y ha sostenido que como equipo se siente "imparables".

"El mensaje era que nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero que enfrente tenían al mejor equipo del mundo. En equipo somos imparable, ese es el sentimiento que tenemos ahora mismo", ha afirmado el seleccionador español en la rueda de prensa posterior a la victoria en la ronda de semifinales ante Francia (0-2).

De la Fuente recalcó que España ha conseguido el pase a la final con "sacrificio, esfuerzo y un talento futbolístico descomunal". "El futbolista español es el mejor futbolista del mundo. Esa interpretación del fútbol, es un gran logro del fútbol español, de los entrenadores españoles y de los clubes españoles. Pongamos en valor lo que tenemos en España", subrayó.

El de Haro recalcó que no tenían duda que siendo ellos mismos iban a "hacerle mucho daño a Francia". "Conocíamos muy bien su potencial y teníamos la manera de desactivarlo y contrarrestarlo. Y los jugadores han interpretado de manera genial todo el planteamiento. El gran mérito es de ellos. Este equipo está muy comprometido", agregó.

El campeón de Europa confesó que "lo más importante" a la hora de hacer el equipo es "saber elegir los compañeros de viaje". "Si te equivocas en eso, ahí puede estar el problema. Nosotros hemos puesto mucho interés siempre. Sabemos que este grupo de trabajo, no solo los futbolistas, trabajamos con un objetivo común. Somos gente normal, generosa, que queremos buscar el bien común antes que el bien particular", recalcó.

De la Fuente confesó que se sorprende constantemente de lo que es "capaz de hacer este equipo". "Mejora su versión de un partido a otro. El margen de mejora es infinito y lo demuestran cada partido. Esto no es casualidad. Esto es talento, trabajo, sacrificio, esfuerzo y superación, y no viene gratis. Ahora mismo estamos en un momento fantástico. Los jugadores están con un subido, en lo futbolístico y en lo físico", destacó.

El seleccionador quiso tranquilizar sobre el estado de forma de Lamine Yamal, al que se le vio cojeando tras el partido, y Pedro Porro, que pidió el cambio: "Lamine no tiene nada, que yo sepa, y Pedro Porro parece que es una sobrecarga".

En cuanto a la final, el riojano expresó que estar en ella ya es "un éxito" y que no le gustan los tópicos que hablan de que las finales son para ganarlas. Además, no mostró "preferencias" para el partido por el título, pero admitió que "tiene mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni".

Por último, agradeció a la afición española el apoyo que está dando al equipo: "Nos llega esa información de que el país está entregado, sintiéndose orgullosos de la selección y de un grupo de jóvenes maravillosos. No hay mayor felicidad que ver a alguien feliz, y eso es lo que a nosotros nos motiva y nos da energía".