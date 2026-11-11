De la Fuente: "Lamine Yamal no tiene ningún privilegio"

El seleccionador nacional Luis de la Fuente en rueda de prensa - Tomas Garrido/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, se mostró enfadado este miércoles por las dudas que pueda haber por el retraso en la incorporación de Lamine Yamal, aquejado de unas molestias en la rodilla, y dejó claro que el futbolista del FC Barcelona "no tiene ningún privilegio" en el combinado nacional, y que decidió que no viajase a Praga para el duelo ante la República Checa para tratar de tenerle "sano" el viernes y para poder jugar ante Inglaterra el domingo.

"No tiene ningún privilegio y los compañeros están tranquilos porque además es que tratamos a todos por igual y en estas otras ocasiones también. Esto lo hubiéramos hecho por cualquier otro jugador y los jugadores lo saben", aseveró De la Fuente en rueda de prensa previa al choque de este jueves ante los checos, donde afirmó que "no" le preocupa que ese mensaje que lanza desde fuera cale en el vestuario porque ya está él "para aclararlo y dar luz a algo que la gente dice".

El de Haro fue crítico con aquellos que hablan "desde el desconocimiento" para decir que Lamine Yamal se ha borrado por sus molestias en la rodilla. "Se hizo daño en el último partido, se hizo una resonancia a Barcelona y vieron que tenía una inflamación y líquido en la rodilla. Eso invitaba a que había que darle descanso", apuntó.

"Con el servicio médico del Barça tenemos una relación fantástica y yo decidí que, para evitar este viaje y para venir aquí a hacer el tratamiento sin saber si iba a estar en disposición, que se quedara en su casa y que el viernes, si está bien, se incorporase. De igual manera, aunque por otros motivos, Mikel Oyarzabal. ¿Ha quedado claro?", añadió.

Visiblemente molesto por el tema, el seleccionador resaltó que le duele "la mentira, la falta de rigor, de veracidad y el invento". "Ante eso me rebelo o trato de rebelarme, e igual he contado más cosas de las que debiera, pero es la única manera, a veces, de que la gente sepa con datos cuál es la realidad. Me pasa aquí en el fútbol y en la vida, no aguanto la gente que trata de engañarte y mentirte", criticó.

El riojano confirmó que ha "hablado" con el extremo tanto el martes como este miércoles y que "la evolución es buena". "Hoy ya estaba mejor, ya está haciendo una serie de ejercicios con su recuperador y con el club. Soy optimista y creemos que el viernes va a estar con nosotros", advirtió.

El entrenador de la campeona del mundo insistió en que están "fantásticamente bien". "Pero echamos en falta obviamente, no solo a ellos, a Dani Olmo y a todos los jugadores que no están con nosotros. Desgraciadamente esto es el fútbol y las lesionas, y nosotros estamos para dar soluciones", remarcó.