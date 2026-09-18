De la Fuente: "Me siento más caballa y ceutí que ayer"

Archivo - Luis de la Fuente, seleccionador español, en rueda de prensa. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional absoluto masculino, Luis de la Fuente, mostró este viernes su apoyo a Ceuta y expresó que se siente "más caballa y más ceutí que ayer", al mismo tiempo que aseguró no tener "duda" de que la final del Mundial 2030 "se vaya a jugar en España", porque "la FIFA valorará todo lo bueno que ofrece" el país.

"Hoy yo me siento más caballa y más ceutí que ayer", dijo tajante el técnico riojano en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, preguntado por la polémica con las camisetas en apoyo a Ceuta que había promovido la patronal valenciana con los clubes de esa comunidad para la jornada 6 de LaLiga EA Sports.

El de Haro valoró así que en los minutos previos al partido de este martes contra el Elche CF, los jugadores del Real Madrid Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté evitaran lucir las camisetas en apoyo a Ceuta. Tampoco el FC Barcelona quiso participar de esta iniciativa en su partido contra el Levante UD.

De la Fuente arrancó la comparecencia recordando a los afectados por los incendios de este verano. "La vida está llena de contrastes, y quizás para lo que a muchos ha sido uno de los veranos más felices de nuestra vida, en España, en esa época, hubo unos dramáticos, trágicos incendios, que convirtieron España en mucho dolor", lamentó.

"Y también, obviamente, no quiero olvidarme de nuestros compatriotas en Ceuta, que lo están pasando muy mal, que recuperen la normalidad lo antes posible, para todos ellos mi ánimo y mi apoyo", comentó el seleccionador en sala de prensa.

En otros temas de actualidad, De la Fuente fue claro con la final del Mundial 2030, que España organiza junto a Marruecos y Portugal. "Mi opinión es que la final se debería jugar en España, por muchos motivos", sostuvo. "Todavía queda mucho tiempo por delante y seguro que la FIFA valorará todo lo bueno que ofrece España", deseó.

"No solo en lo deportivo, sino también en infraestructuras, en estadios, en posibilidades para celebrar una final y un Mundial como corresponde. Entonces, yo ahora mismo no tengo duda de que se vaya a jugar en España, ahora mismo", agregó.

Además, confesó que le "da pena" que algunos campeones del mundo no hayan sido homenajeados en sus clubes de origen, como aquellos del FC Barcelona, porque es un éxito que "no pasa muchas veces". "Pero allá donde van se lo reconocen. Obviamente, a todos les gusta que se le reconozcan los éxitos y todo el trabajo que haces en tu casa. Si no puede ser en tu casa, pues ya lo hacen en otro sitio", analizó.

El técnico no quiso adelantar nada sobre su renovación, aunque el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ya avanzó en World Football Summit que está "rematando" el acuerdo. "Por parte de la Federación y obviamente por mi parte, estamos felices, encantados de continuar", dijo el riojano.

El técnico no escondió sus preferencias por un español para ganar el Balón de Oro. "Los jugadores españoles han hecho méritos suficientes y tienen un talento y una categoría merecedora para ganar ese reconocimiento, ese prestigioso premio", opinó.

"Hemos estado analizando la lista de los mejores porteros para el Balón de Oro en esa demarcación y hay tres españoles. Es el único caso con tres poteros de la misma nacionalidad. Y los tres, qué casualidad, son los que estuvieron en el Mundial. Creo que cualquiera de ellos merece ganar ese trofeo, y estamos muy tranquilos. Unai Simón fue el mejor portero en el Mundial, ha batido todos los récords, igual hay que darle un poco más de continuidad", agregó sobre el galardón para los guardametas.

En este parón internacional, España jugará cuatro partidos seguidos de la Liga de Naciones y no estarán divididos en dos ventanas como en años anteriores. "A mí no me gusta, así que preferiría el formato anterior. Aquí va a haber cuatro partidos, de una gran exigencia. En dos tenemos solo dos días de descanso, con desplazamiento, poca recuperación, etcétera. Yo hubiera preferido el formato anterior, donde hay un poco más de descanso y se cuida más la salud de los futbolistas", opinó.

Finalmente, ensalzó el nivel de los entrenadores españoles y destacó la formación en España. "Somos pioneros con un programa de formación de entrenadores, y se ven los resultados. Somos un ejemplo a seguir en cuanto a formación, con una escuela de entrenadores nacional y territorial. Insisto en apostar por la formación, y nosotros afortunadamente creo que tenemos muy buenos profesores en las escuelas de formación de entrenadores", concluyó.