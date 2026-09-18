De la Fuente: "No nos vale con lo que hicimos en el Mundial, esa es nuestra mentalidad"

Archivo - Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol, en rueda de prensa. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional absoluto masculino de fútbol, Luis de la Fuente, defendió este viernes que no les "vale" con lo conseguido en el Mundial 2026, porque esa es su "mentalidad y cultura", aunque dejó claro que con estos jugadores irá "al final del mundo", después de anunciar una lista "muy equilibrada" para este parón internacional.

"Cuando hacemos una lista, intentamos cubrir todos los escenarios posibles que nos podemos encontrar en los diferentes partidos que vamos a disputar. Y creo que hemos hecho otra vez una lista muy equilibrada, con muy buenos jugadores", afirmó el técnico en rueda de prensa tras ofrecer la lista de convocados para los próximos partidos de la Liga de Naciones 2026-27 ante Inglaterra, Croacia y Chequia.

El riojano advirtió que no solo vale con 'llamar a la puerta' para hacerse con un hueco en la selección campeona del mundo. "¿Cómo no va a haber continuidad con los jugadores que son campeones de todo? Eso significa que vayamos a apostar siempre por esos jugadores, porque hay otros muy buenos futbolistas españoles que te mandan y llaman a las puertas, aunque hay que cruzarla, entrar, atravesar todas las estancias y entonces te podrás quedar en este piso", reflexionó.

"Pero hay muy buenos jugadores, entonces queremos dar ese reconocimiento, esa oportunidad para que esos futbolistas demuestren todo su potencial futbolístico en la selección, que no es lo mismo muchas veces que sus propios clubes. Tenemos muy buenos jugadores para cubrir cualquier circunstancia y cortar tiempo que se produce durante la temporada", agregó.

De la Fuente también reveló una anécdota con uno de sus jugadores "uno o dos minutos" después de proclamarse campeones del mundo. "En caliente, hubo un jugador que me dijo 'y ahora, ¿qué nos queda por ganar?', y le dije, 'pues el partido del 26 de septiembre contra Inglaterra'", relató.

"Quiere decir que este equipo ya no se para en querer conseguir más y más y más y ser mejores, y así se lo diré cuando lleguen aquí. No nos vale con lo que hemos hecho ya en el Mundial para seguir. Y esa es nuestra cultura, esa es nuestra mentalidad y nuestra actitud", añadió.

Por que "en la vida es muy difícil ganar, y se pierde mucho más que se gana, y en el deporte más todavía". "Repetir éxitos en cuanto a consecución de un título cuesta mucho. Yo por eso soy de los que pongo mucho en valor tener la posibilidad de hacerlo. Ya eso para mí es un éxito. Entonces vamos a intentar estar en disposición de competir por ganar, sabiendo que ahora el rival principal a batir por todas las selecciones es España", destacó.

"Sabemos que eso nos va a dificultar mucho las cosas, pero a la vez también nos tiene que motivar a nosotros para seguir superándonos y decir que ahora va a ser todavía mucho más difícil de lo que hemos vivido hasta ahora. Pero estamos preparados para ello. Con estos jugadores se puede ir al fin del mundo y yo apuesto por ellos siempre", sostuvo.

Preguntado por demarcaciones y nombres concretos, De la Fuente mostró "todo el respeto" a la decisión de Marcos Llorente de dejar la selección. "Y también todo el agradecimiento porque ha sido un futbolista ejemplar en el comportamiento. Le conozco desde el año 2013-2014 que ya debutó conmigo en la sub-19. Le tenemos un gran aprecio", dijo.

"La posición de lateral derecho la tenemos muy bien cubierta. En esta concentración, los laterales derechos son Pedro Porro y Eric García, pero está Iván Fresneda, Xavi Espart... Hay otros futbolistas que, en caso de necesidad, tiraríamos también de ellos. Hay muchos jugadores para todas las posiciones, para cubrirlas con total y absoluta garantía", celebró.

También abordó la situación del jugador del Real Madrid Dean Huijsen y el del FC Barcelona Fermín López, ausentes en el Mundial, el primero por decisión técnica y el segundo por lesión. "Aprovecho para reconocerles y agradecerles el esfuerzo que hacen por seguir estando en la selección. Porque si estás no es de manera gratuita, es porque se está haciendo méritos", explicó.

"Ahora tienen la posibilidad de volver a vivir esta experiencia y seguir manteniendo ese nivel futbolístico que tenían antes, incluso, del Mundial. Es bueno que haya competencia, es bueno que los futbolistas sepan que tienen que dar su mejor versión para no dejarse superar por otro", añadió.

En concreto, a Huijsen le están "viendo muy bien", aunque el fútbol tiene "constantes altibajos". "El futbolista tiene que entender que en la competencia mejora y tiene que respetar que en determinados momentos haya otros que pueden estar mejor, o que nosotros entendamos que están mejor", comentó.

"Aquí la única motivación que tenemos es buscar el equipo siempre más competitivo posible para intentar ganar. Dean tiene que entender, como otros, que tiene que trabajar como trabaja ahora y está muy bien, pero siempre pensando en pos de ser un poquito mejor cada día. Los centrales han sido considerados los dos centrales mejores del mundo -Aymeric Laporte y Pau Cubarsí-, entonces, sabemos que el que llame a esa puerta tiene que ir empujándola bien", advirtió.

También explicó la continuidad de Martín Zubimendi. "Rodri es el mejor jugador del mundo, y Zubimendi el segundo en esa posición. Sigo pensándolo. El otro día jugó de lateral derecho en el Arsenal, y se ve que físicamente y futbolísticamente está muy bien. Pero la competencia en los clubes también es feroz. Nos da garantía de que cuando juega siempre lo hace bien con nosotros, no ha fallado nunca. Y sé que lo que le pidamos nos lo va a dar. Y eso nos da tranquilidad", expresó.

Finalmente, sobre las dos grandes novedades, el portero Josep Martínez (Inter de Milán) y el delantero Roberto Fernández (RCD Espanyol), desveló que el meta ya estuvo con el riojano en la Sub-21. "Es un portero con unas condiciones fantásticas, confiamos mucho en él, está haciendo una grandísima temporada. Es campeón de Liga y de Copa en Italia y, además, insisto, tiene el recorrido con nosotros importante", afirmó.

"Y Roberto es un jugador que también le hemos estado siguiendo mucho, pero que ahora es su momento, en un gran inicio de campaña, lo está haciendo muy bien, lleva seis goles. Y creemos que encaja perfectamente en esa otra versión de delantero centro que también buscamos. Encaja perfectamente en nuestro estilo y nuestra idea de juego", zanjó.