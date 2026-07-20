De la Fuente: "Siento orgullo, esta generación son un ejemplo para los jóvenes españoles"

Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol en el Mundial de fútbol de 2026. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, expresó su "orgullo" por haber acompañado a la generación de jugadores de 'La Roja' que este domingo se ha proclamado campeona del mundo, por segunda vez en su historia, tras derrotar por 1-0 a Argentina en la final disputada en Nueva Jersey, y que son, según él, "un ejemplo" para los jóvenes.

"Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, dando un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, con unos grandes futbolistas, con un potencial y talento excepcional. Siento orgullo por haberles acompañado en este trayecto, es un honor", dijo en declaraciones a Televisión Española (TVE) que recoge Europa Press.

De la Fuente admitió estar "muy emocionado" después de echar la vista atrás. "Me han dicho: 'Míster, hemos ganado todo, y eso es maravilloso. Son una generación de futbolistas que son un ejemplo para los jóvenes españoles. Juntos somos más fuertes. El partido se tenía que haber decantado bastante antes, pero las grandes intervenciones de Dibu han impedido que nos pusiéramos por delante antes. Esto es una final de Campeonato del Mundo, pero como nos gusta sufrir estábamos preparados para todo", sentenció.

El seleccionador nacional recordó a su antecesor Vicente del Bosque, el técnico que hizo campeona del mundo a 'La Roja' en Sudáfrica 2010. "Ya sabéis la admiración que siento por Vicente y, sobre todo, estoy orgulloso de lo que significa para nuestro país. En una final cada uno tiene que utilizar sus armas. Ante grandes equipos es igual que estés con uno menos porque en cualquier situación de balón parado te pueden generar problemas. Pero ha pasado lo que tenía que pasar, lo que en fútbol creo que era justo y es que ganara España", concluyó.