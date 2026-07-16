De la Fuente: "Tenemos que hacer nuestro juego, no entrar en provocaciones"

Luis de la Fuente - Europa Press/Contacto/Vanessa Carvalho

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, recordó que España tiene un "potencial futbolístico muy grande" pero no estaría cómoda si "entra en disputas y provocaciones", ante una posible prueba más allá del fútbol contra Argentina el próximo domingo en la final del Mundial 2026.

"Es momento de estar feliz, hemos conseguido algo, y de qué manera se ha conseguido es importante. Como queremos seguir mejorando, pasa por pelear por ganar el Mundial", comentó este jueves en una entrevista a La1 recogida por Europa Press.

De la Fuente apuntó que tiene a toda su plantilla lista, pensando en recuperar bien después de la semifinal contra Francia y en una final donde deben ser fieles a sí mismos. "Controlando nuestras fortalezas somos un equipo muy poderoso, si nos salimos y queremos otro tipo de juego, estaremos más a merced del rival", dijo.

"Tenemos que hacer nuestro juego, y seguir defendiendo como lo estamos haciendo. Más allá de los nombres y las posiciones, el desarrollo del sistema los futbolistas lo tienen muy interiorizado", añadió.

De la Fuente hizo una primera valoración sobre una Argentina que, además de su calidad, tiene la garra y lo canchero de su fútbol. "Tenemos un potencial futbolístico muy grande, igual que lo tiene Argentina, pero hay un escenario que no podríamos sentirnos cómodos, que es entrar en disputas, en provocaciones", dijo.

"Que no digo que lo haga Argentina, pero nosotros no sabemos hacerlo. Estoy muy tranquilo, veo al equipo muy tranquilo, siendo fieles a la idea que nos ha traído hasta aquí estaremos más cerca de conseguirlo", añadió, recordando su buena relación con Lionel Scaloni.

Por otro lado, De la Fuente fue preguntado por Lamine Yamal. "Estoy seguro que le queda todavía el partido fantástico del Mundial, y ya queda uno, pero sigo insistiendo en que hay que restarle ansiedad, presión", terminó.