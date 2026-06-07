Fútbol/Mundial.- Grupo G: Nueva Zelanda anhela ganar ya algún partido mundialista

Chris Wood, en un partido con la selección neozelandesa. - Europa Press/Contacto/Chris Arjoon

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Nueva Zelanda parece la más débil del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comparte con Egipto, Bélgica e Irán, pero precisamente su estatus de cenicienta es una baza a explotar si rodea bien a su estrella Chris Wood, con el objetivo mínimo de lograr un primer triunfo histórico en fase final mundialista.

Los 'All Whites' participan en el tercer Mundial de su historia, el primero después de 16 años y con parte de una generación que se dio a conocer durante la Copa Confederaciones de 2009, incluyendo un partido en la fase de grupos ante España y que acabó con 'manita' (0-5) a favor de la 'Roja' tras un tempranero 'hat-trick' de Fernando Torres.

Chris Wood, actual delantero del Nottingham Forest y por entonces en la cantera de West Bromwich Albion, fue testigo de aquel encuentro desde el banquillo. Y ahora, repleto de madurez y habiendo hecho larga carrera en Inglaterra, comanda a unos neozelandeses que encaran este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá después de tres ediciones ausentes.

El reto mayúsculo es lograr su primera victoria en el máximo torneo internacional de selecciones, simple de decir y complicado de hacer. En su anterior presencia, en Sudáfrica 2010, Nueva Zelanda empató sus tres partidos del grupo; destacó el 1-1 firmado ante Italia, defensora del título, pero fue insuficiente para avanzar a los octavos de final.

Más tarde hubo decepción por no ir a Brasil 2014, Rusia 2018 ni Catar 2022, cayendo siempre en la definitiva repesca intercontinental. Pero en su ruta hacia este nuevo Mundial, los 'All Whites' no han perdido ningún partido y solo han encajado un gol, beneficiándose de la ya habitual ausencia de la selección australiana en la fase clasificatoria oceánica.

Ahí estuvo Wood al pie del cañón, viendo puerta nueve veces para una selección que no podrá hacer su 'haka' antes de cada partido porque lo impiden las normas de la FIFA, si bien podría verse 'a posteriori' esta tradicional danza de guerra maorí; incluso la selección neozelandesa femenina la realizó durante el Mundial de 2023, donde fue coanfitriona.

TIM PAYNE, FENÓMENO VIRAL

El lateral derecho es jugador a seguir. Literal. Tim Payne milita en los Wellington Phoenix y hasta semanas antes del Mundial era conocido solo por quienes miran la actualidad del fútbol neozelandés. Pero el 'influencer' argentino Valen Scarsini lo promocionó por un desafío viral y él ha pasado de 4.715 a casi 5 millones de seguidores en Instagram.

En cambio, los números de Payne sobre el césped han sido mucho más discretos este último curso. Con su club, en 14 partidos jugados de la A-League, no ha marcado ningún gol y ha dado cinco asistencias. Eso sí, metió un tanto y dio tres pases de gol en una goleada de su selección contra Fiyi en la fase de clasificación oceánica para este Mundial.

BAZELEY VA DEL ESCENARIO OLÍMPICO AL MUNDIALISTA

El inglés Darren Bazeley lleva desde julio de 2023 como seleccionador de este plantel a nivel absoluto, habiéndose forjado previamente en las categorías inferiores de Nueva Zelanda y con un par de empleos puntuales como entrenador asistente, además de dirigir a los 'All Whites' en los Juegos Olímpicos de París 2024 como muestra de primer escenario grande.

Pese a empezar en la fase de grupos de ese certamen olímpico con un triunfo por 1-2 ante Guinea, luego los pupilos de Bazeley cayeron por un rotundo 1-4 frente a Estados Unidos y por otro amplio 0-3 contra la selección anfitriona Francia, a la postre subcampeona tras perder por 3-5 ante España en una final antológica y decidida con prórroga.