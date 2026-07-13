Ganar el Mundial elevaría el PIB en 4.000 millones en España por el impulso de las exportaciones

El internacional español Lamine Yamal en el partido contra Bélgica en Los Ängeles del Mundial de fútbol de 2026. - Bruno Fahy/Belga/dpa

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ganar el Mundial de fútbol elevaría el crecimiento interanual del Producto Interior Bruto (PIB) en, al menos, 0,48 puntos durante los dos trimestres posteriores, lo que supondría un impacto de unos 4.000 millones de euros para la economía española, según el director de Freedom24 Iberia SL, Pedro Santa Cruz.

Este impacto llegaría principalmente a través del impulso de las exportaciones, al actuar la victoria de la selección española, que se enfrenta este martes (21:00 horas) a Francia en las semifinales, como una campaña publicitaria de la marca España que reforzaría el atractivo exterior de sus productos y servicios.

En el plano del consumo inmediato, el impacto ya se ha visto reflejado en la hostelería, donde las transacciones en bares y restaurantes han aumentado un 36% durante la fase de grupos respecto a periodos equivalentes sin competición, registrando 'picos' del 66% en ciudades como Sevilla.

Asimismo, los partidos que se han disputado entre semana han generado niveles de gasto propios de un fin de semana, destacando el encuentro entre España y Arabia Saudí como uno de los mayores repuntes. El director de la plataforma ha precisado que el premio directo de 50 millones de dólares (unos 43,84 millones de euros) que recibirá la federación campeona por parte de la FIFA apenas alterará el PIB estructural.

Al tomar como referencia el PIB español de 2025, que se situó en 1,69 billones de euros según el Instituto Nacional de Estadística (INE), dicha cuantía equivale de forma aproximada a un cuarto de hora de la actividad económica nacional.

El experto ha añadido que el crecimiento a largo plazo está determinado por variables como la productividad, la inversión, la calidad institucional y la estabilidad monetaria, y no por el palmarés deportivo.

España ganó el Mundial de Sudáfrica con la economía en plena crisis y el paro en torno al 20 por ciento. La entonces vicepresidenta económica, Elena Salgado, reconoció que el efecto sería "a muy corto plazo", más allá de la mejora de imagen y de autoestima colectiva.

Dos años después llegó el rescate financiero, sin relación causal alguna entre ambos hechos. La Copa del Mundo fue un activo de marca país extraordinario, pero no alteró las variables fundamentales de la economía española.

Por último, Santa Cruz se ha referido al impacto en los mercados financieros y el comportamiento de los inversores, señalando que los mercados de los países campeones han superado históricamente a la media en torno a un 9 por ciento en los meses posteriores, aunque se trata de una simple correlación.

En el canal del sentimiento de mercado, las bolsas de los países eliminados registran caídas anormales medias cercanas al medio punto porcentual al día siguiente, mientras que el efecto de las victorias es más débil. El directivo ha concluido que los tipos de interés, la liquidez global y los beneficios empresariales seguirán rigiendo las carteras de inversión por encima de la euforia coyuntural.