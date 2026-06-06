Gavi: "Siempre tengo esa ambición de que nadie puede conmigo"

Gavi, España - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Pablo Páez Gavira 'Gavi' recordó el momento de la lista de Luis de la Fuente, a quien siempre estará "muy agradecido", "muy nervioso" y sin querer verla, pero apuntó a la "ambición" que le hace siempre crecerse ante la adversidad para ganarse un puesto en su segundo Mundial.

"La verdad es que estaba bastante nervioso. No quería ver la convocatoria porque me pongo siempre nervioso. Lamine me dijo que la viese con él, que estuviese tranquilo, y con los fisios. Cuando escuché mi nombre fue un subidón de felicidad. Representar a España en el Mundial es de lo más grande que hay, y poder ir convocado a mi segundo Mundial es para mí un orgullo inmenso", apuntó en una entrevista con los medios de la RFEF.

El jugador andaluz confesó su mal trago con la última lesión pero volvió más fuerte para seguir con su "ambición". "Yo iba en la cabeza con que iba a estar cuatro o cinco semanas, y cuando salí de la anestesia me dijo el doctor que serían cinco meses. Iba a explotar. El fútbol es lo mejor que hay pero sé que hay lesiones que pueden acabar con tu carrera fácilmente, pero yo siempre tengo en mi cabeza esa ambición y ese sueño de que nadie puede conmigo", dijo.

"Creo que por eso estoy a este nivel ahora. Tenía claro que si volvía muy bien de la lesión y daba el nivel que he dado en los partidos importantes, estaba seguro que iba a venir. Con las lesiones he aprendido más a disfrutar de todo esto y este Mundial lo voy a disfrutar", añadió.

Gavi compartió sus vivencias con la selección pese a tener 21 años, presente en Catar 2022 y autor del gol nacional más joven en una Copa del Mundo. "Siempre le vacilo a Lamine con eso. Es un récord que está ahí. Lamine ya me ha quitado todos los récords, me queda ese", confesó desde la concentración en Baylor School, el hogar deportivo de España en Chattanooga (Estados Unidos).

Por otro lado, el futbolista del Barça destacó la buena relación que tiene con el seleccionador Luis de la Fuente. "Mi relación con Luis de la Fuente siempre ha sido muy cercana. Le tengo mucho cariño y él me tiene mucho cariño. Siempre ha confiado mucho en mí y le tengo que estar siempre agradecido", afirmó.

"Cuando estoy feliz es por el fútbol, cuando estoy triste es por el fútbol. Hay gente que no lo entiendo, pero yo lo vivo así. Todo el mundo sueña con levantar la copa y ojalá se haga realidad, para mí sería lo más grande", terminó, a nueve días del debut de España contra Cabo Verde dentro del Grupo H.