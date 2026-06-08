Grupo J: Argelia apela a su talento en su vuelta al Mundial 12 años después

Archivo - Riyad Mahrez durante el amistoso entre Argelia y Uruguay - Tano Pecoraro/LaPresse via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección argelina intentará colarse en los cruces del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el primero que disputa en más de diez años y donde espera salir airoso de un Grupo J que comparte con la campeona Argentina, y Austria y Jordania, dos rivales teóricamente más asequibles para un equipo siempre con buen talento en sus filas.

Argelia participará en el quinto Mundial de su historia, aunque será el primero desde el de 2014 en Brasil. Los pupilos de Vladimir Petkovic intentarán en tierras americanas mostrarse competitivos para igualar los históricos octavos de final conseguidos en Brasil 2014, que hasta el momento es el mejor resultado los 'Zorros del Desierto' en una Copa del Mundo.

Allí, plantó batalla a la posterior campeona, Alemania, ante la que cayó en la prórroga por 2-1 en lo que fue su mejor Copa del Mundo desde su estreno en 1982, en España, donde fue víctima seguramente de un 'pacto de no agresión' entre la República Federal Alemana y Austria, con la que se reencuentra en este Mundial. Los argelinos sorprendieron a los alemanes por 2-1 y tras perder 2-0 ante los austriacos, se quedaron fuera de la segunda fase por el 1-0 entre la RFA y Austria, resultado que clasificaba a ambas, fuertemente criticadas por su actuación y por el público congregado en El Molinón.

Argelia, pese a ganar en su último partido 3-2 a Chile, sin horario unificado por entonces y jugando un día antes, no pudo avanzar y no tuvo tampoco demasiada suerte en sus dos siguientes participaciones, en México'86 y en Sudáfrica 2010, donde no pudo ganar ningún partido, racha que rompió en 2014 con su triunfo en la fase de grupos sobre Corea del Sur.

Ahora, con un equipo en el que aún quedan jugadores del equipo que se proclamó campeón de África en 2019, quieren ser una de las revelaciones de un torneo donde pasar el Grupo J no se antoja descabellado pese a la presencia de la actual campeona, Argentina, ya que Austria y Jordania no son escollos tan complicados.

El combinado norteafricano firmó una sólida fase de clasificación, donde se llevó el único billete directo para este Mundial en un grupo donde sólo se estrelló contra Guinea, a la que no pudo ganar ninguno de sus dos partidos. En la pasada Copa de África, en cambio, las cosas no le fueron tan bien y no pudo pasar de los cuartos de final pese a haber firmado una impoluta fase de grupos. Eliminó a la también mundialista República Democrática del Congo (1-0), pero cayó posteriormente por 2-0 ante Nigeria.

Ahora, el veterano Vladimir Petkovic afronta el reto de llegar lo más lejos posible y apuntalar el crecimiento del fútbol africano en este tipo de eventos. Para ello, contará con su bloque más habitual para ello, liderado por el talento de Riyad Mahrez, ya lejos del foco que le suponía jugar en Inglaterra y en el Manchester City, y otros delanteros como Amine Gouiri (Olympique de Marsella) y Mohamed Amoura (Wolfsburgo), este 'pichichi' de la fase de clasificación con 10 goles, el lateral Rayan Aït-Nouri, que ha crecido en el City de la mano del Pep Guardiola, o nombres conocidos para el fútbol español como el central Assisa Mandi, el centrocampista Sofiane Feghouli o el portero Luca Zidane.

ZIDANE Y EL PESO DEL APELLIDO Y EL PUESTO

El apellido Zidane está vinculado a la historia de la Copa del Mundo gracias a Zinédine Zidane, clave en el primer título de Francia en 1998, en casa, y también protagonista triste de la final perdida en 2006 ante Italia, con su cabezazo a Marco Materazzi que le costó la expulsión y empañó un torneo, el último de su carrera, donde había conducido a los 'Bleus' con maestría.

Ahora, 20 años después de aquel fatal desenlace, su hijo Luca, alejado de la tremenda clase de su padre, pero más que nada porque su posición, la de portero, requiere otras habilidades, intentará brillar en su apuesta por Argelia y no por Francia, con la que jugó en categorías inferiores.

El guardameta del Granada CF decidió optar finalmente en 2025 por jugar con Argelia, como recuerdo también al país de origen de sus abuelos paternos, y ya fue el titular elegido por Vladimir Petkovic en la pasada Copa de África, un buen augurio para defender la portería norteafricana en esta Copa del Mundo.

PETKOVIC YA HIZO COMPETITIVA A SUIZA

La decisión será del seleccionador Vladimir Petkovic, que va a llegar al Mundial reforzado en su posición tras haber sido renovado por la Federación Argelina de Fútbol hasta el año 2028, dos más de los que tenía cuando firmó para hacerse cargo del combinado africano en febrero de 2024.

Políglota, ya que es capaz de hablar ocho idiomas, y con tres nacionalidades, bosnia, la de nacimiento, croata y suiza, el técnico de Sarajevo, de 62 años, afronta su segunda experiencia en una selección tras haberse hecho cargo de la de Suiza, a la que transformó en un equipo muy competitivo y al que clasificó para todas las grandes citas: Eurocopas de 2016 y 2021 y Mundial de 2018. Mucho antes de eso, inició su carrera en el fútbol del país helvético, ascendiendo y haciendo subcampeón del Copa al modesto Bellinzona.