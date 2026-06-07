Grupo G: Bélgica empieza su relevo generacional

Los futbolistas de la selección belga celebran un gol. - Europa Press/Contacto/Tomas Sisk

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Bélgica parece favorita a liderar el Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comparte con Egipto, Irán y Nueva Zelanda, y donde sus veteranas figuras como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne o Romelu Lukaku afrontan su probable último gran torneo de países con el reto de dar relevo a otra generación.

Más de una década llevan estos 'Diablos Rojos' siendo aspirantes a ganar títulos y quedándose cortos, con el 'bronce' del Mundial de Rusia 2018 como mejor resultado, pues en las Eurocopas su tope ha sido un par de veces cuartos de final y en la Liga de Naciones tampoco han mejorado mucho, dejando tras de sí muchas sensaciones de oportunidad perdida.

Aún sobreviven el portero Thibaut Courtois, el defensa Axel Witsel, el centrocampista Kevin De Bruyne y el delantero Romelu Lukaku, uno en cada posición de su columna vertebral para un equipo que en el Mundial de Catar 2022 pegó un petardazo al ser eliminada en la fase de grupos previa a octavos de final, quedando por detrás de Marruecos y Croacia.

El español Roberto Martínez se marchó del banquillo y el italo-alemán Domenico Tedesco tomó las riendas. Pero pronto algo no cuajó, como quedó patente en su rifirrafe con Courtois, hasta el punto de que el portero del Real Madrid dejó de ir durante bastante tiempo a las convocatorias de su selección e incluso no acudió a la última EURO en el año 2024.

Después, las aguas se calmaron con la contratación del francés Rudi Garcia y con un buen rendimiento durante la fase clasificatoria para este inminente Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. No en vano, los 'Diablos Rojos' fueron líderes del Grupo J con 18 puntos tras ocho jornadas, a razón de cinco victorias, tres empates y ninguna derrota.

Sus dos triunfos ante Gales, por 4-3 en la 4ª jornada y por 2-4 en la 8ª jornada, cimentaron ese liderato de Bélgica en busca de un sitio fijo para esta nueva cita mundialista, sin necesidad de disputar los siempre traicioneros 'playoffs' de repesca y pudiendo introducir savia nueva con más calma en sus convocatorias en vez de en duelos a cara de perro.

En ese aspecto podría destacar en este Mundial el delantero Matias Fernandez-Pardo, que nunca antes había sido convocado por la selección absoluta belga y que durante los últimos meses ha ido 'perdiendo' tildes en el nombre como metáfora de su rechazo a jugar con España pese a entrar en los planes del equipo Sub-21 de Santi Denia y de David Gordo.

GALONES PARA JÉRÉMY DOKU

A la generación dorada sin títulos, de entre quienes sobreviven los mencionados Courtois, De Bruyne y Lukaku junto a Thomas Meunier, Youri Tielemans y en menor medida Leandro Trossard, se le ha unido de manera reciente un Jérémy Doku que abandera ataques en su club, el todopoderoso Manchester City, y también en esta nueva camada de los 'Diablos Rojos'.

Acostado habitualmente al extremo izquierdo, su titularidad ha sido indiscutible para Pep Guardiola en el recién terminado curso 2025-26, generando tanta competencia que el ingles Phil Foden ha sido suplente muchas veces, perdiendo el favoritismo que el ya exentrenador de los 'cityzens' solía mostrar hacia el '47' desde que lo hizo debutar.

En ese contexto, Doku en la última temporada ha logrado cinco dianas y cinco asistencias en 30 encuentros disputados en la Premier League, quedando su equipo subcampeón; ha marcado un gol en tres partidos de la Carabao Cup, siendo campeón; y ha conseguido un gol y tres asistencias en cinco partidos de la FA Cup, siendo igualmente campeón.

RUDI GARCIA, REVÁLIDA PROPIA

Con 62 años, Rudi Garcia tiene mejor cartel que palmarés. Se dio a conocer a gran escala en la temporada 2010-11 tras conquistar la Ligue 1 y la Copa de Francia con el LOSC Lille, comandado sobre el césped por Adil Rami, por Yohan Cabaye y sobre todo por Eden Hazard, santo y seña del fútbol belga hasta que algunas lesiones y su desgana lo apagaron.

Tras ese doblete en el mismo curso, algo inaudito para el Lille desde 1946, el entrenador francés no cuajó en sus dos años y medio como jefe del banquillo de la AS Roma. A continuación estuvo casi tres temporadas en el Olympique de Marsella, donde mejoró y fue subcampeón de la Europa League en 2018 tras perder la final (0-3) contra el Atlético de Madrid.

Dos años más tarde, dirigiendo al Olympique de Lyon, perdió la final de la Copa de la Liga francesa y alcanzó semifinales tanto en la Copa de Francia como en la Champions League, cayendo ahí frente al Bayern Múnich en una ronda a partido único dentro de la 'burbuja' de Lisboa debido a la pandemia de COVID-19, que provocó que la UEFA cambiase el formato.

Desde entonces y hasta llegar al combinado belga, Garcia tuvo malas experiencias como técnico primero de Al-Nassr y luego del Nápoles, siendo destituido de ambos equipos por resultados insatisfactorios. Ahora, en su primer gran certamen de selecciones, el entrenador nacido en Nemours tiene el desafío de hacer una transición exitosa en los 'Diablos Rojos'.