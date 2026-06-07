Grupo G: Egipto se encomienda al nuevo destino de Mo Salah

Archivo - Mohamed Salah, en un partido con la selección egipcia. - Ulrik Pedersen/CSM via ZUMA Pres / DPA - Archivo

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Egipto aspira a superar el Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comparte con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda, porque además su indiscutible estrella Mohamed Salah está oficialmente sin equipo al haberse despedido del Liverpool FC tras nueve años de gloria 'red'.

La mejor versión de Mo Salah, delantero excelso y que ha conquistado prácticamente todo con el Liverpool, será más que necesaria para que los 'Faraones' superen por primera vez en su historia una fase de grupos en torneo mundialista, si bien la edición de Italia 1934 tuvo formato corto y Egipto entró directamente en octavos de final, donde cayó en su debut.

Eso sí, se había convertido en el primer país africano disputando un Mundial. 92 años después, esta cita de Estados Unidos, México y Canadá será la cuarta participación egipcia en una fase final. En las de Italia 1990 y Rusia 2018 decepcionó porque no pasó su grupo pese a contar con generaciones que en años previos habían relucido en la Copa África.

De hecho, los 'Faraones' han sido campeones continentales siete veces, manteniéndose como la selección africana más laureada. No obstante, su destacado rendimiento en esos torneo no se ha trasladado a las citas mundialistas, despidiéndose de forma prematura pese a contar ya con Salah en estado de gracia durante su última aparición en 2018.

En esa experiencia por tierras rusas perdieron sus tres encuentros, frente a Uruguay (0-1), la anfitriona (3-1) y Arabia Saudí (2-1). Fue un periplo gris de los 'Faraones' y de poco les sirvió que Salah marcase sus únicos dos goles. A modo de revancha, la estrella que busca nuevo destino espera liderar a sus compañeros por fin hacia los cruces.

Con nueve goles, el ya exfutbolista del Liverpool fue el protagonista de la fase clasificatoria en la que Egipto brilló y acabó en la primera posición del Grupo A, a razón de ocho victorias y dos empates, sellando su billete con antelación en la penúltima jornada. Sin duda, Salah es el peligro fundamental de la selección entrenada por Hossam Hassan.

MARMOUSH COMO ESTRELLA ACOMPAÑANTE

Omar Marmoush, delantero de 27 años, tuvo una gran irrupción cuando el Manchester City lo fichó en el mercado invernal del curso 2024-25. Había aterrizado en el conjunto de Pep Guardiola tras firmar 27 goles y 15 asistencias en 46 partidos de Bundesliga durante temporada y media en el Eintracht Frankfurt. Y como 'cityzen' de nuevo cuño siguió de dulce.

Siete goles en 16 partidos de Premier League, junto a una diana y una asistencia en cuatro encuentros de FA Cup, fue el bagaje de Marmoush en su toma de contacto con el lado azul celeste de Mánchester. Perforar la portería rival en Champions League es su asignatura pendiente y, además, Marmoush ha tenido un bajón en la recién acabada campaña 2025-26.

Pese a contar mucho en los planes de Guardiola, disputó 21 partidos de Premier en una temporada ya entera, empeorando porcentaje; y su producción ofensiva menguó, firmando tres goles y tres asistencias; en FA Cup, el atacante hizo dos goles en cinco encuentros. Todo ello, viéndose eclipsado por Rayan Cherki, Jérémy Doku y Erling Haaland.

HASSAN, CON EGIPTO SÍ

A sus 59 años, Hassan lleva como entrenador de los 'Faraones' desde febrero de 2024. Una década antes rozó el billete mundialista siendo el seleccionador de Jordania, pero perdió la repesca frente a Uruguay (0-5 y 0-0) y se quedó sin vivir la experiencia en la edición de Brasil 2014.

Esa etapa como jefe del banquillo jordano, que incluyó derrota contra Catar por 2-0 en la final de la Copa de Asia, se acabó a las puertas del verano de 2014 después de perder por 3-0 en un amistoso ante Colombia. 'Ipso facto' regresó a entrenar a clubes, pasando por Zamalek, Al Ittihad Alexandria, Al Masry, Pyramids FC, Smouha y Modern Sport.

Nada deslumbrante en currículum y con palmarés vacío, Hassan espera que este Mundial con la selección egipcia sea un punto de inflexión en su trayectoria en los banquillos y se empiece a parecer a su etapa como jugador en activo, ya que alzó con Egipto tres veces la Copa África y con Zamalek y con Al Ahly conquistó un zurrón de títulos nacionales.