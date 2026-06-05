Grupo B: La Catar de Lopetegui quiere demostrar que lo de 2022 no fue un oasis

Archivo - Akram Afif celebra un gol en un partido de Catar - Najeeb Almahboobi / TheMiddleFra / AFP7 / Europa P

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Catar afrontará en el Mundial de 2026 la oportunidad de confirmar que su irrupción en la élite futbolística ha llegado para quedarse y es que cuatro años después de estrenarse como anfitriona en su propia Copa del Mundo, el combinado catarí disputará en Norteamérica la segunda consecutiva, esta vez logrado por méritos deportivos y tras superar un exigente proceso clasificatorio asiático.

El equipo catarí, actualmente en el puesto 55 del ranking FIFA, selló su billete el pasado 14 de octubre de 2025 al imponerse por 2-1 a Emiratos Árabes Unidos en Doha, en un encuentro decisivo de la cuarta ronda de clasificación asiática. Los tantos de Boualem Khoukhi y Pedro Miguel culminaron una fase final en la que 'Los Granates' mostraron una imagen mucho más sólida y competitiva bajo la dirección del español Julen Lopetegui.

La clasificación supuso además un pequeño hito para el fútbol del país del Golfo, ya que Catar, campeona de la últimas ediciones de la Copa de Asia, consiguió por primera vez acceder a un Mundial a través de la fase clasificatoria convencional y no como organizadora. Tras dominar su grupo en la segunda ronda asiática con 16 puntos y apenas tres goles encajados, el combinado catarí sufrió más en una tercera fase donde coincidió con selecciones potentes como Irán y Uzbekistán, antes de rehacerse en el tramo decisivo para obtener una de las plazas mundialistas.

Encuadrada en el Grupo B junto a Canadá, Suiza y Bosnia y Herzegovina, Catar tratará ahora de competir con más experiencia y madurez que en su estreno mundialista de 2022, cuando cayó eliminada en la fase de grupos tras perder sus tres partidos ante Ecuador, Senegal y Países Bajos. Aquel torneo dejó cicatrices deportivas, pero también un importante aprendizaje competitivo para una generación que ahora busca dar un paso adelante.

La gran referencia del equipo continúa siendo Akram Afif, futbolista creativo, desequilibrante y líder ofensivo de una selección que sigue contando también con el olfato goleador de Almoez Ali. Ambos representan la columna vertebral de un grupo que mezcla experiencia internacional y una nueva camada de jugadores jóvenes impulsada por la fuerte inversión del país en el desarrollo del fútbol.

Entre las novedades de la convocatoria ampliada de Lopetegui aparecen nombres como el lateral Rayyan Al Ali, de apenas 20 años, y el central Niall Mason, defensor nacido en Inglaterra y con experiencia en el fútbol británico. Además, la posible presencia del veterano Sebastián Soria podría añadir un componente histórico al torneo.

El delantero uruguayo nacionalizado catarí, que cumplió 42 años el pasado noviembre, podría convertirse en el jugador de campo más veterano en disputar una Copa del Mundo, superando el histórico registro del camerunés Roger Milla en Estados Unidos 1994. Su mera presencia simboliza también la transición entre la primera generación competitiva del fútbol catarí y la nueva etapa que intenta consolidar el país.

AKRAM AFIF, TALENTO PARA GUIAR EL CRECIMIENTO

Si Catar quiere competir por alcanzar por primera vez unas eliminatorias mundialistas, gran parte de sus opciones pasarán por el talento de Akram Afif. El atacante del Al Sadd sigue siendo el futbolista más diferencial de la selección gracias a su capacidad para generar ventajas, moverse entre líneas y liderar el juego ofensivo.

Afif ya fue una de las caras visibles del histórico título de la Copa Asia 2019 y también uno de los pocos futbolistas cataríes capaces de mantener el nivel competitivo en el Mundial de 2022 pese a los malos resultados colectivos. Su conexión con Almoez Ali continúa siendo una de las principales armas ofensivas del equipo.

LA REVANCHA DE JULEN LOPETEGUI

En el banquillo, Catar ha apostado por la experiencia internacional del español Julen Lopetegui para intentar consolidar el crecimiento del proyecto. El técnico español asumió el cargo en mayo de 2025 y apenas unos meses después logró conducir al equipo hacia la clasificación hacia una cita que es una especie de revancha personal, después de que fuese destituido por Luis Rubiales a pocos días del debut en Rusia 2018 con la 'Roja' por haber fichado por el Real Madrid.

El exseleccionador español y antiguo entrenador de clubes como Sevilla, Real Madrid, Wolverhampton o West Ham ha aportado una mayor organización táctica y un perfil competitivo más equilibrado a un equipo que históricamente había destacado más por su talento ofensivo que por su solidez.

Con un estilo más pragmático, ordenado y menos expuesto, Lopetegui ha tratado de construir una selección capaz de competir mejor contra rivales físicamente superiores, sin perder del todo la identidad técnica que Catar ha desarrollado durante la última década.