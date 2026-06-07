Grupo I: Irak regresa al Mundial cuatro décadas después con Hussein como talismán

Archivo - El delantero iraquí Aymen Hussein celebra un gol ante Indonesia en la fase de clasificación al Mundial 2026. - Najeeb Almahboobi / TheMiddleFra / AFP7 / Europa P

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Irak vuelve a un Mundial cuatro décadas después de su única participación en el torneo, en México 1986, con el objetivo de asentar el talento joven creado en los últimos años y combinarlo con la experiencia de los veteranos para soñar con la primera victoria en una Copa del Mundo, aunque es el combinado con el peor ranking FIFA (47º) del Grupo I, por detrás de Francia, Noruega y Senegal.

Los 'Leones de Mesopotamia', un equipo fundado hace menos de 80 años, vuelven a saborear el mayor escenario del fútbol internacional, después de una primera experiencia, hace 40 años, en México 1986. Entonces, su versión fue muy digna, pese a perder los tres encuentros de la primera fase, aunque todos por la mínima -1-0 ante Paraguay, 2-1 frente a Bélgica y 1-0 contra México-, y solo marcar un tanto.

Ahora, su objetivo es mejorar esa primera participación, soñando con un primer triunfo en un Mundial que les podría acercar incluso a los dieciseisavos de final -quedan eliminados los cuatro peores terceros-. Aunque formar grupo con la campeona en 2018 y subcampeona en 2022, Francia; uno de los combinados llamados a ser la revelación, Noruega; y a la potencia africana Senegal, no ayuda en sus deseos, aunque en su preparación ha sido capaz de empatar con una España aún sin arrancar y sin todas sus piezas.

En la fase de clasificación, Irak finalizó en segundo lugar en su grupo de la cuarta fase, con partidos convincentes como el empate sin goles ante Arabia Saudí o el triunfo contra Indonesia (1-0). Pero se vio obligada a jugar una eliminatoria frente a Emiratos Árabes Unidos para dilucidar su destino y alargar sus opciones hasta la 'repesca' intercontinental.

Y los del Golfo Pérsico, tras empatar en la ida, se encomendaron a la magia de la ciudad de Basora, donde un gol de Amir Al-Ammari de penalti en la recta final del duelo puso el 2-1 definitivo que dio a Irak ese billete a los 'playoffs'.

Esa victoria impulsó a los de Graham Arnold, que después eliminaron a Bolivia para certificar el billete mundialista 40 años después, gracias al tanto en la segunda mitad del ya héroe nacional Aymen Hussein -sexto máximo goleador histórico del país con 32 dianas en 90 partidos- para la victoria final (2-1).

Este delantero, de 30 años, lidera un ataque que cuenta con futbolistas que juegan en el fútbol europeo, como Ali al-Hamadi, del Ipswich Town, además de el talento joven de Ali Jassim y Youssef Amyn. También cuenta, en el centro del campo, con Zidane Iqbal, del Utrecht, y Aimar Sher, en el Heerenveen.

AYMEN HUSSEIN, EL TALISMÁN DE IRAK CON HISTORIA CRUEL

Aymen Hussein, delantero del Al-Karma iraquí, apodado 'Abu Tubar' -'el hombre del hacha'- es un ídolo en el país por sus más de 30 goles con la selección -el más importante el que le marcó a Bolivia para conseguir la plaza en el Mundial 40 años después- y por su historia.

Nacido en Al-Safra en 1996, su infancia estuvo marcada por la invasión de Estados Unidos en 2003. Entonces, su padre, que era oficial del ejército local, fue asesinado por Al-Qaeda cuando él apenas tenía 12 años; y en 2014 su hermano fue secuestrado por el Estado Islámico en un ataque a su casa, y sigue sin conocer nada de su paradero desde hace más de una década.

Tras estos dos episodios traumáticos, Hussein persiguió con fuerza su sueño de dedicarse al fútbol, arropado por su madre, aunque el camino no fue fácil. Jugó en su país, en Túnez, en Marruecos, en Emiratos y el verano pasado regresó a Irak, después de que Al Karma pagara casi un millón de euros por su traspaso.

GRAHAM ARNOLD QUIERE REPETIR LA GESTA DE AUSTRALIA EN CATAR

Graham Arnold, exfutbolista y entrenador australiano, es seleccionador de Irak desde 2025, banquillo al que llegó después de igualar en Qatar 2022 el mejor resultado de la selección de Australia, alcanzando los octavos de final -fueron eliminados por la campeona Argentina- como el décimo mejor combinado del torneo. Además, es el técnico con más victorias en la historia de la selección australiana.

Arnold, experto en partidos a todo o nada, también fue delantero con relevancia a nivel internacional, al disputar un total de 56 encuentros con Australia, en los que anotó 19 goles. Además, disputó con su selección los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.