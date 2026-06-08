Grupo J: Jordania quiere seguir creciendo en su estreno en un Mundial

Archivo - Jugadores de Irak y Jordania durante el partido de clasificación de la AFC para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Irak y Jordania en el Estadio Internacional de Basora - Europa Press/Contacto/Ismael Adnan - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Jordania acude con ganas de crecer al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el primero que jugará en su historia y donde partirá seguramente con una condición de 'cenicienta' del Grupo J desde la que intentará sorprender a la Argentina de Leo Messi, Austria y Argelia.

El combinado jordano, 63 del ranking de la FIFA y noveno de la Confederación Asiática, afronta con una mezcla de ilusión, fe y cierto vértigo su primera aparición en una Copa del Mundo, un hito histórico para el país árabe y uno de los grandes relatos de esta fase de grupos donde podrá medir sus prestaciones contra una tricampeona mundial y con otros dos rivales a las que tratará de complicar las cosas.

El combinado que dirige el marroquí Jamal Sellami logró por fin clasificarse para un Mundial, que hasta ahora solo había tenido realmente al alcance para jugar la cita de 2014 en Brasil. Se ganó el derecho a jugar la repesca intercontinental tras no poder superar en su último grupo de clasificación a dos potencias como Japón y Australia. Luego, batió en los penaltis en su 'playoff' a Uzbekistán, pero el siguiente paso era de mucho nivel y no pudo con Uruguay que además tenía la vuelta en Montevideo. No hizo falta porque goleó 0-5 en Amán y acabó con el sueño.

Pero este por fin se hizo realidad, ayudado también por la expansión de selecciones para este Mundial, y con los 'Al Nashama' sellando el billete tras finalizar segundos de su grupo, solo superados por Corea del Sur, y por delante de Irak. Un premio a un crecimiento que ya se había vislumbrado con el histórico subcampeonato de la Copa de Asia en 2023.

A nivel futbolístico, el combinado jordano, subcampeón ante Marruecos a finales de 2025 de la Copa Árabe, se presenta como un bloque disciplinado, seguramente falto de calidad en comparación con otros países clasificados pero con una estructura reconocible y un ataque algo mermado por la sensible baja de su mejor goleador, Yazan Al-Naimat, lesionado de gravedad a principios de año. Aún así, arriba le queda su seguramente mejor futbolista, Mousa Al-Tamari, uno de los dos que juega en Europa, en el Rennes francés, o el extremo Ali Olwan.

EL 'MESSI JORDANO'

Jordania también puede presumir, salvando las distancias, de contar con su propio Leo Messi. Y es que Mousa Al-Tamari fue llamado el 'Messi jordano' por la afición de Chipre, uno de los países por los que ha pasado, y aunque él ya ha dejado claro que para nada le gusta que le llamen así, es todo un ídolo en su país.

Sin embargo, sí es indudable que este extremo zurdo que suele coger a pierna cambiada es el principal valor de la debutante en la Copa del Mundo. Al-Tamari, que cumple el 10 de junio 29 años, juega en un campeonato competitivo como la Ligue 1 francesa, en las filas del Stade Rennais donde esta pasada campaña ha sido uno de sus jugadores más destacados. El foco y el altavoz de la Copa del Mundo puede ser clave para que pueda dar un salto más en su carrera.

SELLAMI LLEVA LAS RIENDAS

La dirección desde el banquillo de Jordania está a cargo del técnico marroquí Jamal Sellami, de 55 años y que tuvo la tarea de alargar aún más el salto competitivo que había dado el equipo con el subcampeonato asiático con su compatriota Hussein Ammouta.

Sellami aceptó el reto y clasificó al país para su primera Copa del Mundo, una experiencia que vivió como jugador, con la selección marroquí, aunque fue reducida a unos pocos minutos. El seleccionador de Jordania desarrolló prácticamente toda su carrera en el fútbol de su país, del que prácticamente sólo salió para dirigir al combinado jordano y, en su etapa de futbolista, para jugar en el Besiktas turco.