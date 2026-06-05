Grupo A: Una mejorada Sudáfrica vuelve al escaparate 16 años después de su Mundial

Selección de fútbol de Sudáfrica - SAFA

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Sudáfrica llega con la convicción de haberse rearmado técnica y tácticamente para competir en el Grupo A del Mundial 2026, de regreso a la gran cita del fútbol 16 años después de ser anfitriona del torneo, con el trabajo el último lustro de un veterano y exitoso técnico como el belga Hugo Broos.

Después de ser historia del 'continente negro' en 2010, los 'Bafana Bafana' quieren dar un paso más, protagonistas curiosamente por jugar el partido inaugural contra México como hicieron en Johannesburgo, mientras República Checa y Corea del Sur completan ese Grupo A en busca de los cruces. Sudáfrica, primer país africano que albergó el torneo, vuelve al Mundial 16 años después de ganarle a Francia en su último partido en Bloemfontein.

Entonces, dirigida por el brasileño Carlos Alberto Parreira, la selección sudafricana se quedó en la fase de grupos por diferencia de goles, y a la cita que organizan también Estados Unidos y Canadá llegan convencidos de su mejoría deportiva, sobre todo después del tercer puesto en la Copa África 2023, para llegar por primera vez a los cruces en la cuarta Copa del Mundo de su historia.

Para sacarse la espina, los 'Bafana Bafana' han apostado por futbolistas de la liga nacional, la gran mayoría de los campeones Orlando Pirates y de Mamelodi Sundowns, dominadores los ocho años anteriores y recientes campeones de la Champions africana. Una selección con calidad y unión gracias a que se conocen bien y llevan cinco años bajo la dirección de Broos, aunque el técnico belga llamó también a los debutantes Olwethu Makhanya y Bradley Cross.

Ambos dan más opciones a la defensa, por la duda de un Aubrey Modiba que se perdió la vuelta de la final continental. El delantero del Burnley Lyle Foster destaca en una lista con solo siete futbolistas que juegan fuera de Sudáfrica, aunque como líderes sobresalen más el portero Ronwen Williams, y los centrocampistas Teboho Mokoena y Themba Zwane, los tres del Sundowns.

THEMBA ZWANE, UN JUGADOR VITAL

A sus casi 37 años, Zwane ha recorrido una trayectoria de leyenda en el fútbol sudafricano, que remarcó con la segunda Champions diez años después del Mamelodi Sundowns. Sus compañeros le ven como un líder dentro y fuera del campo, y es sin duda uno de los grandes artífices del camino exitoso de su club y también de su selección, decisivo también en el podio de la Copa África 2023.

Su serenidad y experiencia se consideran vitales en los 'Bafana Bafana', además de su gran capacidad técnica y de su inteligencia sobre el césped en una posición fundamental. La regularidad de Zwane es un seguro de vida para Sudáfrica en el Mundial, con la capacidad de jugar entre líneas, con movimientos que le hacen ser un jugador diferente para avanzar en el campo con naturalidad.

HUGO BROOS Y SU ÚLTIMO BAILE

Para liderar el proyecto de regreso a la Copa del Mundo, después de un puñado de entrenadores, la Federación Sudafricana confió en 2021 en Hugo Broos, quien a sus 74 años se jubilará después de la cita norteamericana. El belga llamó la atención llevando a Camerún al título en la Copa África 2017, un éxito sin grandes figuras y la demostración de su capacidad de hacer equipo.

Sudáfrica, campeona del continente en 1996, subió su estatus con el podio en 2023, aunque en la última Copa de África de hace unos meses dio un bajón de nivel y cayó e octavos ante Camerún, lo que ha sido la preocupación del belga en los últimos meses. Broos ha sido capaz de cambiar la mentalidad y la actitud profesional de una selección que confía en sus cualidades sin hacer mucho ruido, abrazando también el factor sorpresa.

El veterano técnico dejó su carrera de futbolista después del Mundial de 1986, precisamente en México, donde Bélgica terminó en cuarta posición. Broos confía en cerrar el círculo y ver realizado su último trabajo cuando Sudáfrica vuelva a un Mundial sin el zumbido de las vuvuzelas pero con el recuerdo del tremendo gol de Siphiwe Tshabalala o que fueron capaces de eliminar a Francia.