Grupo A: México se encomienda al Azteca y la libreta de Aguirre

Archivo - México, campeón Liga de Naciones de la Concacaf 2025 - Ringo Chiu/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

La anfitriona 'Tri' busca romper el muro de octavos en el Mundial como ya hizo en casa en 1970 y 1986

MADRID, (EUROPA PRESS)

La selección de México apela al orgullo patrio y el plus histórico de rendimiento como anfitriona del Mundial de fútbol para tratar de llegar más lejos que nunca, con un equipo por destapar bajo la experta dirección del veterano técnico Javier Aguirre.

El 'Tri' inaugurará la Copa del Mundo 2026, que acogen también Estados Unidos y Canadá, el 11 de junio en el partido contra Sudáfrica de un Grupo A que comparten con República Checa y Corea del Sur. El gen competitivo y el talento mexicano se fundieron mejor que nunca cuando su selección fue anfitriona en 1970 y 1986.

Sin duda, no fue casualidad que en aquellas dos ediciones México llegara a cuartos de final, mientras que en el resto, el muro más común, en siete de los ocho últimos torneos, fue octavos de final. Hace cuatro años, en Catar, ni siquiera pasó de la fase de grupos una selección mexicana que ahora tendrá que gestionar la presión.

México será el primer país en ser sede de tres Copas del Mundo y el rebautizado Estadio Ciudad de México, el mítico Azteca donde Edson Arantes do Nascimento, Pelé, se convirtió en leyenda en 1970, y Diego Armando Maradona jugó con la Mano de Dios en el 86 para también entrar en la Historia del fútbol, inaugurará una tercera Copa del Mundo con esta edición del 2026.

Tras el fracaso catarí hace cuatro años, donde México quedó fuera de los cruces por un gol, se inició una lenta revolución que miró al apagafuegos ya histórico de Javier Aguirre. En un camino con sus altibajos, con la presión mediática encima, el 'Vasco' reconoció dudas después de ganar la Copa Oro en 2025, en los meses previos al Mundial y también culpa de muchas varias lesiones.

El rigor y la buena organización que maneja el viejo conocido del fútbol español cuenta con una selección joven y atrevida, con talento ofensivo con Raúl Jiménez (Fulham) y Santi Giménez (AC Milan), la novedad del potente Guillermo Martínez, el jugador que lo gana todo por arriba, y una perla de 17 años por explotar como Gilberto Mora. El 'Tri' no ha tenido suerte con las lesiones los últimos meses, pero el 'Vasco' decidió contar con Alexis Vega, Edson Álvarez, Mateo Chávez y el propio Santiago Giménez.

La lista mexicana, que apuró hasta el límite del plazo FIFA, cuenta por otro lado con el veterano portero Guillermo Ochoa, compartiendo una marca histórica con Leo Messi y Cristiano Ronaldo a sus casi 41 años y en su sexto Mundial, aunque no será titular. El meta Raúl Rangel es el único que ha repetido siempre con Aguirre, igual que Jesús Gallardo es su hombre más fiable en defensa.

GILBERTO MORA, EL NIÑO DE ORO

En el mediocampo, sorprendió la ausencia de Carlos Rodríguez, un fijo en la sala de máquinas junto a su compañero también de Cruz Azul Erik Lira. Por ahí puede ganar minutos y protagonismo un Mora que, si bien debe confirmar también estar libre de una pubalgia siempre propensa a las recaídas, podría ser el jugador a seguir.

A sus 17 años, el de los Xolos de Tijuana acapara los titulares aztecas en una progresión de récord desde que debutara con 15 en la Liga MX. Con 16 fue el más joven en hacerlo con la absoluta y fue protagonista en la conquista de la Copa Oro 2025. "Tiene mucho talento y es mexicano, qué suerte tenemos", resumió Aguirre.

Mientras llama la atención de Europa, Mora, con su 1.68 de estatura, apunta al factor diferencial que cargue la pólvora ofensiva del 'Tri'. El joven centrocampista, hijo de futbolista, tiene técnica, habilidad también para leer el juego, conducción, regate, y está preparado para ser el nuevo ídolo de México.

AGUIRRE, UN MAESTRO EN EL BANQUILLO

El entrenador, junto con la localía, puede ser el punto fuerte. De Javier Aguirre, a sus 67 años y casi la mitad de ellos dirigiendo equipos, se diría que se las sabe todas y es capaz de sacar el máximo de sus jugadores. El 'Vasco' asumió el cargo en julio del 2024 para un tercer mandato sin la urgencia de los dos anteriores.

Tras la fallida apuesta del 'Tata' Martino para Qatar 2022, el paso de Diego Cocca y Jaime Lozano fue casi testimonial, obligados en la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), con poca estabilidad institucional por otro lado, a pensarse el siguiente paso. Y lo hicieron mirando al futuro: Aguirre y, para después de 2026, Rafa Márquez de sustituto, su actual auxiliar.

La fórmula, también extraña, al menos dio tiempo al 'Vasco', no como cuando se hizo cargo de México en 2001 y en 2009. En esos dos capítulos similares, Aguirre llegó para salvar la clasificación a los Mundiales de Corea y Japón de 2002 y Sudáfrica 2010, pero después su selección no pasó de la maldición de los octavos de final.

En esta tercera etapa, el preparador mexicano, ex del Mallorca y antes de Leganés, Espanyol, Zaragoza, Atlético de Madrid y Osasuna, así como las selecciones de Egipto y Japón, entre otros equipos, conquistó la Liga de Naciones y la Copa Oro del año pasado en su camino al Mundial. Con todo, hace unos meses decían en el país norteamericano que su equipo no convencía.

Aguirre ha seguido un plan que le llevó a hacer debutar a 80 futbolistas, ha buscado lo mejor y cree haberlo encontrado. Ahora, solo falta que la historia se repita y que México vuelva a hacerse grande ante su afición para soñar con su Mundial.