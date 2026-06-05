Grupo A: Una Corea del Sur convertida en clásico quiere aprovechar su mejor selección

Archivo - Selección Corea del Sur clasificación para el Mundial 2026 - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de fútbol de Corea del Sur confía en una Copa del Mundo 2026 histórica gracias al que consideran su mejor equipo y por un sorteo favorable dentro del Grupo A de la cita que organizan este verano Estados Unidos, México y Canadá, tras una positiva concentración para aislarse también de un contexto inestable.

El conjunto asiático, que fue cuarto en su Mundial de 2002, coorganizado con Japón y dejando por el camino a ilustres víctimas como Italia o España, logró su undécimo billete seguido a un torneo donde compartirá fase inicial con una de las anfitrionas, México, República Checa y Sudáfrica. Desde Corea del Sur ven mucha igualdad y opciones de llegar lejos, aunque ni el equipo ni su Federación sientan el apoyo popular.

Bajo las órdenes del exfutbolista Hong Myung-bo, uno de los artífices de las semifinales en casa, los 'Tigres de Asia' llevaron a cabo una interesante adaptación de un mes en Salt Lake City (Utah), con un altura similar a la mexicana Guadalajara (1.500 metros), donde debutarán el día 12 contra los checos. De paso, huyeron del mal ambiente futbolístico del país pese a tener buen equipo.

En los días previos, el presidente de la Asociación Coreana de Fútbol (KFA), Chung Mong-gyu, en el cargo desde 2013, anunció que renunciará después del torneo en Norteamérica, dispuesto a no ser un impedimento en el apoyo al equipo o eludiendo la responsabilidad de una gestión bajo lupa por la falta de transparencia, falta también de conexión con el aficionado y una serie de nombramientos de directivos a la que incluso metió mano el Gobierno.

Los fichajes de Jurgen Klinsmann y del actual entrenador Hong Myung-bo tampoco convencieron, aunque en el vestuario hay optimismo y jugadores con mucha calidad para tratar al menos de superar la fase de grupos, como lograron en Qatar 2022, o de jugar por primera vez cinco partidos lejos de casa. Los surcoreanos ya no solo se encomiendan a Son Heung-min, ex del Tottenham que está disputando una temporada sin brillo en la MLS con Los Ángeles FC.

A sus 33 años, el delantero ha bromeado con que se está guardando los goles para su cuarto Mundial, pero su selección tiene más jugadores de renombre y experiencia como el centrocampista del París Saint-Germain Lee Kang-in, con otro buen motor en esa posición con Hwang In-beom, del Feyenoord. Además, la columna vertebral está asegurada con el defensa del Bayern de Múnich Kim Min-jae.

De hecho, Son tendrá que ganarse el puesto con Cho Gue-sung, del Midtjylland danés, goleador en Catar y recuperado de una grave lesión de rodilla, y el también delantero Oh Hyeon-gyu. Por otro lado, Jens Castrop, del Borussia Mönchengladbach y nacido en Alemania, hijo de madre coreana y padre alemán, será el primer jugador nacionalizado que lleva la selección surcoreana.

OH HYEON-GYU: DE RESERVA A POSIBLE ESTRELLA

Para Oh Hyeon-gyu será su primer Mundial en lo práctico, aunque sí estuvo en Catar, como reserva de un Son que fue con la máscara de una fractura facial. El actual delantero del Besiktas participó solo de los entrenamientos y no llegó a vestirse de corto en los partidos, pero las tornas han cambiado en el equipo asiático.

El que fuera máximo goleador de la Premier en 2022 ya no tiene la velocidad de antes y su eficacia está en entredicho, mientras que, cuarto años después, Oh parece haberse ganado el puesto con una buena temporada en Turquía con ocho goles en 16 partidos. Por otro lado, la presencia del delantero de 25 años, puede rebajar la presión sobre un Son Heung-min en entredicho.

HONG MYUNG-BO, SEGUNDO INTENTO

El runrún está también sobre Hong Myung-bo, leyenda internacional como parte del cuarto puesto en 2002 que, sin embargo, genera división de opiniones como técnico por su estilo y tras sus anteriores cargos. Hong volvió a ser seleccionador en una segunda etapa en el verano de 2024 sucediendo a Jürgen Klinsmann, una década después de caer en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Brasil.

Tras guiar a la República de Corea hasta cuartos de final de la Copa Mundial Sub-20 2009 y el tercer puesto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la experiencia brasileña no salió bien. Antes del segundo intento con la selección de su país, Hong ganó la K-League 1 en 2022 y 2023 con el Ulsan. Ahora, su rigor defensivo puede llegar a frenar la calidad de la mejor selección de Corea del Sur o terminar de hacer fuerte a un clásico de los últimos torneos.