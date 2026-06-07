Grupo I: La Noruega de Haaland quiere ser la revelación en el Mundial casi 30 años después

Archivo - El delantero del Manchester City Erling Haaland celebra un gol de la selección de Noruega ante Italia en San Siro. - Luca Rossini / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Noruega vuelve al máximo escenario internacional, participando en su cuarto Mundial, el primero desde 1998, con una generación ilusionante liderada por la voracidad del delantero del Manchester City Erling Haaland que quiere dar la campanada en el torneo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

28 años después Noruega estará en un Mundial, al gozar de una generación brillante con Haaland, Alexander Sorloth y Martin Odegaard como estandartes, aunque no solo son nombres propios. Porque el combinado entrenado por Stale Solbakken ha hecho gala de un gran fútbol que le valió para liderar un exigente Grupo I en la fase de clasificación.

La selección nórdica sacó el billete al Mundial de manera impecable tras lograr ocho triunfos en sus ocho partidos de clasificación, entre los que destacaron sus dos contundentes victorias sobre Italia, especialmente la que logró por 1-4 en San Siro.

Y es que fueron una apisonadora, con 37 goles a favor y solo 5 en contra, de lo que tiene mucha culpa Haaland y sus 16 goles en esos ocho encuentros, pichichi de la fase clasificatoria con el doble de dianas que el segundo, el neerlandés Memphis Depay (8).

Sin embargo, su potencial no se queda solo en los pies del jugador del Manchester City, también cuentan con las prestaciones de Sorloth, que acompaña a Haaland en el ataque, y del talento de Odegaard, máximo asistente en la ronda clasificatoria con 7 pases de gol.

Con esta gran y prometedora generación, que Solbakken ha sabido construir a base de futbolistas 'top' y otros que le dan ese empaque de eéquipo sólido típico de los combinados nórdicos, llega Noruega a un Mundial 28 años después, con la ilusión de alcanzar como mínimo los octavos de final igualando lo conseguido en Francia 1938 y 1998, cuando lograron una mítica victoria sobre Brasil (2-1) en la fase de grupos.

Los 'Vikingos Rojos' viajan al Mundial con una identidad clara, sin florituras, pero con ese pragmatismo típico del norte de Europa. Solbakken se lleva a solo cuatro futbolistas que juegan en la Liga local -tres de ellos del Bodo/Glimt, la sensación de la pasada Champions-, por lo que, además, son futbolistas preparados para rendir bajo la presión del primer nivel.

El primer objetivo, superar esa barrera de solo haber ganado, como máximo, un partido en cada una de las tres ediciones en las que ha participado, para asegurarse su presencia en los dieciseisavos de final y, a partir de ahí, soñar en grande, con mucho más que ganar que perder, aunque su primer grupo, con Francia, Senegal e Irak, le exige un buen nivel.

HAALAND, EL GIGANTE QUE ASUSTA AL MUNDO

Erlinga Haalanda estará por fin en un gran torneo con Noruega. Desde que debutó en septiembre de 2019, se ha perdido las Eurocopas de 2021, cayendo en las semifinales de la repesca, y 2024, también fuera en la repesca al ser superada por España y Escocia en su grupo de clasificación, y el Mundial de 2022, cuando el combinado nórdico no pudo contar con su estrella en la parte final de la fase clasificatoria por lesión.

Aún así, sus cifras con la selección absoluta de su país son un aviso: 27 goles -16 de ellos en la fase de clasificación al Mundial- en 29 partidos. 'El Androide' ya tiene nuevo objetivo, que no es otro que deslumbrar en el escenario internacional más imponente para ser el faro que guíe a toda una generación.

Con el City, esta temporada ha marcado 38 dianas, en su segunda mejor temporada a nivel goleador en Liga desde que llegó a la Premier League en 2022. Con todavía 25 años, Haaland espera dejar huella en una Copa del Mundo que espera que no sea la última.

STALE SOLBAKKEN, EL NORUEGO QUE 'RESUCITÓ' Y TRIUNFÓ EN DINAMARCA

Esta Noruega tiene la impronta de Solbakken, exfutbolista y entrenador, de 58 años, que desarrolló gran parte de su carrera en el FC Copenhague, donde triunfó. El natural de Kongsvinger dirigió en dos etapas más de 500 encuentros al club danés, donde también jugó en su última temporada como jugador en la campaña 2000-01.

Fue a final de ese curso cuando sufrió un episodio vital clave, al desplomarse en un entrenamiento del equipo entrenado entonces por Roy Hodgson por un paro cardiaco. Estuvo unos 10 minutos en muerte clínica, hasta que le reanimaron, aunque ese suceso acabó con su carrera como futbolista.

Entonces, tomó el camino de los banquillos, y le fue muy bien. Con el Copenhague levantó nueve Sueprligas y cuatro Copas danesas, y pasó también por el Colonia alemán y el Wolverhampton inglés, antes de recalar en diciembre de 2020 en la selección noruega, reemplazando a Lars Lagerbäck.

Ahora es el arquitecto de un proyecto que quiere reivindicar el fútbol de formación en el país escandinavo y que llega a este Mundial en su punto álgido. Además, podrá advertir a sus futbolistas de lo que significa jugar una Copa del Mundo, ya que él formó parte del equipo que disputó el último torneo mundialista para Noruega en 1998.