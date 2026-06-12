Haití y Escocia debutan por tres puntos de oro

Escocia - Haití - DPA/CONTACTO/EUROPA PRESS

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Haití y Escocia debutan este sábado (3.00 del domingo hora peninsular española) en la Copa del Mundo 2026 con un choque señalado dentro del exigente Grupo C, por donde pasan gran parte de sus opciones de estar en los cruces.

En el Gillette Stadium de Boston (Estados Unidos), el pintoresco cruce entre caribeños y británicos guarda un premio quizá histórico para el ganador, ya que ninguna selección pasó nunca antes de la primera fase de un Mundial. El torneo más numeroso con 48 selecciones, abre la puerta a los ocho mejores terceros para estar en la ronda de dieciseisavos, con lo que tres puntos son oro.

Para Haití, la clasificación para la competición que acogen Estados Unidos, México y Canadá hasta el 19 de julio supone el regreso a la Copa del Mundo 52 años después de su primera y última participación, mientras que Escocia, que sacó el billete con tremenda épica, volvió a la gran cita del fútbol 28 años después. Ninguna quiere pagar la inexperiencia en un Grupo C que comparten con Brasil y Marruecos, dos claras favoritas.

Los de Sébastien Migné, seleccionador que no ha podido pisar Haití en sus dos años en el cargo por la inseguridad del país, han formado un equipo compacto en defensa y capaz de romper a los espacios con la velocidad de sus delanteros. Los últimos amistosos de preparación confirmaron las buenas sensaciones, a pesar de la última derrota contra Perú, pero siempre compitiendo.

A tres meses del torneo, los 'Granaderos' completaron el puzle de jugadores nacionalizados con el delantero del Sunderland Wilson Isidor, referencia en ataque junto a un Lenny Joseph con grandes números esta temporada en el Ferencváros, además de contar en el centro del campo con el jugador del Wolves Jean-Ricner Bellegarde.

Por su parte, Escocia, que ganó a Dinamarca en el descuento para volver al Mundial, quiere hacer buena esa célebre noche en Hampden Park. Los de Steve Clarke, al cargo desde 2019 y ya renovado hasta 2030, tienen argumentos, calidad y gen batallador para confiar en avanzar a dieciseisavos de final, pero deben gestionar la presión de un teórico favoritismo en el siempre complicado debut.

Tras disputar también las dos últimas Eurocopas, el Ejército de Tartán quiere dar un paso más. Pese a la baja de última hora de Billy Gilmour, Escocia mantiene pólvora arriba con el inspirado Lawrence Shankland peleando el puesto a Che Adams en punta, mientras que Andy Robertson, Scott McTominay y John McGinn añaden galones a una selección británica que viaja siempre con mucha afición.

FICHA TÉCNICA:

--POSIBLES ALINEACIONES:

HAITÍ: Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Expérience; Pierre, Jean-Jacques, Bellegarde; Deedson, Isidor, Providence.

ESCOCIA: Gunn; Hickey, Souttar, Tierney, Robertson; Christie, Ferguson; Gannon-Doak, McTominay, McGinn; Che Adams.

--ÁRBITRO: Mustapha Ghorbal (DZA).

--ESTADIO: Estadio Boston.

--HORA: 3.00 (domingo 14)/DAZN.