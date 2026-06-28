Irán critica el trato "injusto y antideportivo" recibido durante el Mundial

Mehdi Taremi con Irán - Dirk Waem/Belga/dpa

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 28 Jun. (dpa/EP) -

La Federación Iraní de Fútbol (FFIRI) ha criticado este domingo el trato "injusto y antideportivo" recibido por su selección, ya eliminada, durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en el que Estados Unidos ha dificultado su logística previa a los encuentros en medio del conflicto entre ambos países en Oriente Próximo.

El empate del sábado ante Egipto (1-1), un partido en el que a Irán le anularon un gol tras una larga revisión del VAR, no fue suficiente para que el combinado asiático se clasificara para las eliminatorias. Antes de la Copa del Mundo, el equipo tenía previsto establecer su base en Arizona, pero se trasladó a Tijuana (México) y se ha enfrentado a una serie de restricciones de viaje para disputar sus partidos en Estados Unidos.

En un comunicado publicado al regresar a casa, la Federación Iraní de Fútbol agradeció a los medios de comunicación su cobertura de la situación. "Gracias por vuestra profesionalidad, vuestro apoyo y por cubrir no solo la trayectoria deportiva de nuestro equipo, sino también el trato injusto y antideportivo que sufrió nuestra delegación durante nuestra estancia", señaló.

"Vuestro compromiso con la información precisa e íntegra de los hechos ha significado mucho para nosotros. También nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento al maravilloso pueblo de México, especialmente a la hermosa ciudad de Tijuana y a sus amables y cordiales habitantes. Nos habéis acogido con generosidad y auténtica hospitalidad, haciéndonos sentir como en casa. Marchar de Tijuana es realmente difícil para todos nosotros", finalizó.