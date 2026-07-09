Justin Bieber se une al elenco de artistas que actuará en el descanso de la final del Mundial

Archivo - El cantante Justin Bieber durante una actuación - HANSSON KRISTER/AFTONBLADET / ZUMA PRESS /CONTACTO

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cantante canadiense Justin Bieber también actuará en el espectáculo del descanso de la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, según confirmaron este miércoles la FIFA y Global Citizen.

Justin Bieber se suma así a otros artistas como Madonna, Shakira y BTS, que ya habían sido anunciados para este innovador evento mientras que los finalistas que están en la Copa del Mundo se preparan para la segunda mitad y muy parecido al que se hace en otros espectáculos deportivos en los Estados Unidos como la Super Bowl, la final del fútbol americano.

Además, Burna Boy, Gustavo Dudamel y el Coro PS22, formado por alumnado de 4º y 5º de Primaria de un colegio público de Staten Island, Nueva York, con la participación de Coldplay, también aparecerán en este espectáculo de 11 minutos de duración, cuya dirección artística corre a cargo de Chris Martin, líder de la conocida banda británica. Este espectáculo contará también con la participación de los Teleñecos de Barrio Sésamo con personajes como la rana Gustavo o Miss Piggy.

El evento del descanso apoyará al 'FIFA Global Citizen Education Fund', una iniciativa histórica que trabaja para recaudar 100 millones de dólares destinados a ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para la infancia de todo el mundo.

"La Copa del Mundo de la FIFA une al mundo como ninguna otra cosa puede hacerlo. Estoy agradecido de formar parte de este espectáculo de medio tiempo, y aún más de saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para la infancia de todo el mundo", declaró Justin Bieber.

Por su parte, Burna Boy considera que el Mundial "es uno de los pocos momentos que realmente logran unir al mundo entero". "Representar a África en el primer espectáculo del descanso de la Copa del Mundo es un privilegio y una responsabilidad que no me tomo a la ligera. Me siento honrado de formar parte de una actuación que no sólo celebra el fútbol y la cultura, sino que también ayuda a crear más oportunidades para la infancia a través de la educación en todo el mundo", confesó.

Gianni Infantino, presidente de FIFA, se mostró feliz de este elenco de artistas. "Cuando se trata de lo que el mundo necesita, no hay nada más importante que la educación. Estamos orgullosos de contar con Justin Bieber, que se une a Madonna, Shakira y BTS como cabeza de cartel del espectáculo del descanso de la final del Mundial, en apoyo del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA y de nuestra misión de ampliar el acceso a una educación de calidad y a oportunidades relacionadas con el fútbol para niños y niñas de todo el mundo", subrayó.

"Burna Boy, Gustavo Dudamel y el Coro PS 22, junto con Coldplay, también participarán y desempeñarán un papel clave para transmitir un poderoso mensaje de unidad y esperanza a miles de millones de personas en todo el mundo. Mientras el mundo se une para presenciar el partido de fútbol más importante de la historia, este espectáculo sin precedentes celebrará el fútbol, la música y nuestros valores compartidos, dejando un legado que trascenderá el pitido final", añadió.

Por su parte, Hugh Evans, cofundador y CEO de Global Citizen, recordó que la de la final del Mundial será "la mayor reunión de artistas unidos por una causa desde 'Live Aid' (el multitudinario concierto que se hizo a mediados de los 80 para recaudar fondos para combatir el hambre en Etiopía)", y que "bien podría convertirse en los 11 minutos de actuación musical televisada más vistos de la historia". "Este es un momento que unirá al mundo a través de la música, la esperanza y la acción", expreso.

"Estos extraordinarios artistas, que representan a todos los rincones del planeta, se unen para ayudar a crear oportunidades para la infancia de todo el mundo a través del 'FIFA Global Citizen Education Fund'", remarcó, haciendo "un llamamiento a los líderes mundiales", en concreto al presidente de España, Pedro Sánchez, y al de Francia, Emmanuel Macron, "para que aprovechen este momento de unidad global contribuyendo al Education Fund y garantizando que este Mundial marque un nuevo referente de impacto duradero".