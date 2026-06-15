Keito Nakamura celebra su gol contra Países Bajos en el empate de Japón en Dallas en su debut en el Mundial de fútbol de 2026. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

Kamada castiga el conservadurismo de Países Bajos

Un postrero cabezazo del centrocampista del Crystal Palace iguala en el minuto 88 a una 'Oranje' rácana cuando se vio por delante

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Japón logró el empate (2-2) contra Países Bajos con un postrero cabezazo del centrocampista del Crystal Palace Daichi Kamada en el minuto 88 en el debut de ambos en el Grupo F del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026, disputado en el estadio de Dallas, y que penalizó el conservadurismo de la 'Oranje' cuando se vio por delante.

Países Bajos se quedó a un paso de lograr el triunfo gracias a los goles de Virgil Van Dijk y Crysencio Summerville, pero su racanería defensiva en unos minutos finales en los que se olvidó del balón, y los cambios de su técnico Ronald Koeman, le privaron de estrenarse con brillo en el torneo.

En su duodécima participación en un Mundial, la 'Oranje', cuartofinalista en Catar en 2022, trata de romper los pronósticos. No aparece en las cábalas de la inteligencia artificial a pesar de haber sido finalista en las ediciones de 1974, 1978 y 2010, esta última en aquella inolvidable final para la historia del balompié español por el 'Iniestazo'.

Con un ritmo más pausado de lo habitual, los pupilos de Ronald Koeman intentaron imponerse a una Japón huérfana de su capitán, el centrocampista del Liverpool Wataru Endo, baja de última hora por lesión, desde el arranque. Un giro de Donyell Malen en el minuto 3 estuvo cerca del primer tanto, pero Suzuki despejó a córner un disparo de 'nueve' de toda la vida.

Otros dos remates de cabeza del delantero de la Roma, el primero de ellos el más peligroso tras un centro de Reinjders, fueron los únicos apuntes ofensivos de Países Bajos, incapaz de romper el muro de los 'Samuráis Azules' con un fútbol excesivamente lento, sin noticias del lateral interista pretendido por el Real Madrid Denzel Dumfries, e inerme pese a los vanos intentos del blaugrana Frenkie de Jong en la producción.

Enfrente, Japón decepcionó con una apuesta defensiva, que desperdició el talento del realista Take Kubo, que se marchó finalmente lesionado, y apenas se desperezó en el último tramo de la primera parte con un par de acciones de los delanteros Keito Nakamura, del Stade de Reims, y Ayase Ueda, del Feyenoord, que se fueron cerca del poste y al lateral de la red de un inédito Verbruggen.

FESTÍN GOLEADOR TRAS EL DESCANSO

Esa falta de ambición nipona la castigó Países Bajos en el inicio de la segunda parte. Un centro desde el flanco diestro de Ryan Gravenberch lo transformó Virgil Van Dijk en el 1-0 en el minuto 50, con un testarazo sin levantar los pies del suelo que envió el veterano central del Liverpool junto al palo izquierdo de Suzuki.

El partido se agitó en un santiamén. El grupo de Hajime Moriyasu igualó con un chut desde la frontal de Keito Nakamura en el 57 y apenas 7 minutos después Crysencio Summerville volvió a adelantar (2-1) a la 'Oranje' con otro latigazo desde fuera del área poco después de ser amonestado tras cortar una contra rival.

Japón movió el banquillo para lograr el empate y arrinconó por la banda derecha con los recién estrenados Ito y Sugawara a un Países Bajos desconocido y atrincherado en defensa de su botín. No lo logró: un cabezazo de Ogawa fue desviado por Kamada para conseguir un empate al borde del descuento.

Países Bajos volvió a cumplir con su tradición: no pierde en su debut mundialista desde 1938. Pero a los de Koeman se les quedó dibujada una mueca de amargo sabor por su conservadurismo del que tratarán de rehacerse el próximo sábado contra Suecia en la segunda jornada del Campeonato en Houston.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PAÍSES BAJOS, 2 - JAPÓN, 2 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

PAÍSES BAJOS: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch (Ake, min. 81), Reijnders (Q. Timber, min. 70); Summerville (Koopmeiners, min. 70), Malen (Memphis Depay, min. 70) y Gakpo (Brobbey, min. 84).

JAPÓN: Suzuki; Watanabe (Tomiyasu, min. 75), Taniguchi, Hiroki Ito; Kubo (Ogawa, min. 75), Doan (Sugawara, min. 75), Maeda (Ito, min. 66), Kamada, Nakamura, Sano; y Ueda (Shiogai, min. 83).

--GOLES.

1-0, min. 50: Van Dijk.

1-1, min. 57: Nakamura.

2-1, min. 64: Summerville.

2-2, min. 88: Kamada.

--ÁRBITRO: Ismail Elfath (USA). Amonestó a Summerville (min. 61) y Memphis Depay (min. 83), Van de Ven (min. 90+1), por Países Bajos.

--ESTADIO: Dallas. 69.285 espectadores.