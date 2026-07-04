Klopp confirma "conversaciones intensas" con la DFB y se ve "listo" para ser seleccionador de Alemania

Archivo - Jürgen Klopp, durante una entrevista. - Felix Hörhager/dpa - Archivo

NUEVA YORK, 4 Jul. (dpa/EP) -

El entrenador alemán Jürgen Klopp ha confirmado que está manteniendo "conversaciones intensas" con la Federación Alemana de Fútbol (DFB) para convertirse en el nuevo seleccionador nacional masculino, sucediendo al saliente Julian Nagelsmann debido a su prematura eliminación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Klopp declaró este sábado en MagentaTV que todo llevará tiempo y que "tendrán que ser conversaciones intensas", puesto que "los problemas que tenemos en este momento" con la 'Mannschaft', según añadió, "no están relacionados con la persona de Julian Nagelsmann".

La DFB anunció el pasado viernes la dimisión de Nagelsmann tras casi tres años en el cargo, como consecuencia de que Alemania perdiera en la tanda de penaltis frente a Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

Klopp, exentrenador de Borussia Dortmund y Liverpool FC, había sido considerado ya anteriormente candidato para ser seleccionador de Alemania. Ahora es director de fútbol global para Red Bull GmbH y lleva sin dirigir un banquillo desde que dejó los 'reds' en el verano de 2024.

"Estoy listo", afirmó en su entrevista un Klopp que luego definió a Nagelsmann como un "entrenador extraordinario" y señaló que la situación sería muy diferente si Alemania no hubiera perdido contra Paraguay.

"Pero ahora las cosas son como son. Julian ha dimitido y la DFB está buscando nombrar a un sucesor; como parte de sus deliberaciones, se han puesto en contacto conmigo", comentó Klopp al respecto.

Por último, admitió haber charlado con su jefe en Red Bull, Oliver Mintzlaff, y dijo que hay que hallar una solución. No en vano, Klopp tiene contrato hasta 2029 con el grupo empresarial de la bebida energética.