Archivo - Laia Codina, durante un partido. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La futbolista internacional española Laia Codina ha asegurado que "también va bien" para la selección absoluta femenina "que las jóvenes" las "espabilen un poco", en referencia a las caras nuevas para medirse este sábado ante la selección de Chile en el Estadio Reino de León.

"Ha sido uno de los días muy fáciles de convivencia. Parece que nos conocemos todas desde hace tiempo, creo que eso también lo hace muy fácil y también es una experiencia que nos ayuda a todas a ver las cosas con otras perspectivas. Las que parecía que éramos jóvenes ya no somos tan jóvenes. Entonces, entender que es un proceso; que las jóvenes nos espabilen un poco a veces también va bien", comentó en rueda de prensa.

Al respecto de su 2026, Codina valoró "sobre todo crecimiento a nivel personal y a nivel futbolístico, por supuesto". "Empecé el año un poco así regulín, no jugando mucho en el Arsenal, y después tomé la decisión de irme al West Ham, donde creo que estoy viviendo otras cosas y jugando bastante. Yo diría, sí, crecimiento; y estar encontrando mi mejor versión, o intentando encontrar mi mejor versión", reflexionó.

Luego analizó su competencia en defensa con Silvia Cristóbal y Aïcha Camara. "Pues muy bien la verdad, las dos no parecen tan jóvenes como son por su presencia en el campo, las ganas que tienen de aprender, de escuchar, y también la tranquilidad. Como centrales tienes mucha responsabilidad y la tranquilidad con la que juegan es lo que más me ha sorprendido de las dos, tanto defensivamente como en balón", admitió.

"Así que la verdad que estoy contenta de aportar lo mío en lo que pueda ayudar porque también he estado ahí. Y sobre todo que disfruten, que disfruten del momento porque es una gran oportunidad para ellas y para seguir creciendo, que el camino es muy largo", advirtió Codina.

"Esta convocatoria me gusta mucho porque hay muchas caras nuevas, mucha juventud y al final como estoy en Inglaterra a veces me cuesta más ver la Liga española. Por ejemplo, si te tengo que decir un nombre, te diría Agote. Sí que es verdad que había escuchado bastante hablar de ella. Tiene mucho descaro, tiene mucha personalidad", destacó un nombre.

"Una conversación que tenemos muy a menudo con las que estamos en Inglaterra es que la gran diferencia que notamos es a nivel de duelos. Si te tengo que ir más al detalle, a nivel de duelos sí que es verdad que se nota bastante. Y después, si lo trasladas a nivel internacional, es lo que seguramente también encuentras más", comparó estilos europeos.

"Creo que el juego es más rápido también, más velocidad. La verdad, como central es que cuando me presionan en la Liga inglesa tienes que tomar la decisión más rápida porque, si no, llega la delantera y te quita el balón. Todo es algo más rápido y se producen muchos más duelos en los 90 minutos. Yo, como central que me gusta a nivel defensivo, pues lo agradezco", argumentó la jugadora 'hammer'.

Además, identificó el trabajo de cantera en España como factor clave. "Sí, 100%. Y también te lo digo porque estando fuera lo veo todavía más. Hay muchas veces me preguntan qué es lo que tiene esta selección y digo: 'Es que tú empiezas en las categorías inferiores'. No son las categorías inferiores, todos los equipos españoles lo que hacen cuando las niñas empiezan a jugar al fútbol. La metodología y el hecho de cómo entendemos el fútbol a nivel cultural es lo que nos hace diferentes", opinó.

"Si después las jugadoras tienen la oportunidad de ir a la selección, se trabaja igual desde que tienes 14 y 15 años hasta que llegas a la absoluta. Imagínate: llevas 10 años trabajando lo mismo, llegas a la absoluta y es un día más en la oficina. No es algo muy diferente para las nuevas que llegan, eso lo hace todo a medida más fácil y a nivel de repeticiones te haces mejor, mejor, mejor; y eso creo que es lo que nos hace todavía más grandes", aseveró al respecto.

"Ahora que yo he estado fuera, todavía lo veo más que a nivel futbolístico y a nivel cultural es muy difícil de explicar, pero el entendimiento del juego que tenemos aquí en España creo que lo tienen pocas selecciones y eso es algo que tenemos que aprovechar", reiteró.

Mientras, habló sobre su hambre competitivo. "Ser mejor todos los días. Sé que tengo mucho margen de mejora y esa es mi motivación día a día. Me encanta acabar un partido y... a mi familia no le gusta, pero irme a casa y, mientras estamos cenando, verme el partido, verme los cortes, que sé que es ahí donde he fallado, es ahí donde tengo que mejorar. O irme después del entreno a discutir con mis entrenadores a ver esa posición, a ver cómo la puedo mejorar, etc.", apuntó.

"Para mí ser una mejor versión todos los días es mi motivación. Mi motivación no es ganar un Mundial o ganar una Champions. Yo sé que ganar un Mundial o ganar una Champions lo voy a lograr si soy mejor todos los días. Si no, no voy a llegar a ningún lado. Esa es mi motivación y eso un poco también cuando tomo las decisiones que tomo, las tomo un poco en ese sentido", concluyó este viernes la central del West Ham.