LaLiga EA Sports y el Atlético de Madrid dominan la final del Mundial

Archivo - Alex Baenay Julián Álvarez durante un partido del Atlético de Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que enfrentará a España y a Argentina este próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey tendrá mucho protagonismo de LaLiga y del Atlético de Madrid, campeonato y equipo más representados en este encuentro.

Así, LaLiga EA Sports tendrá en ese partido a 24 de los 52 futbolistas que disputarán el choque y que, de momento, jugarían la temporada 2026-2027, con mención especial al conjunto rojiblanco, que tendrá hasta diez componentes, repitiendo por tercera edición como el club más presente en la gran final. En este sentido, hay que aclarar que LaLiga no incluye al futbolista argentino del Atlético de Madrid Nico González, cuya cesión por parte de la Juventus italiana terminó el pasado 30 de junio, aunque el club rojiblanco sí lo hace, por lo que podrían ser 25 de 52.

LaLiga recordó que esta gran presencia de una misma competición doméstica "no se veía desde la final del Mundial de 2006", con una Serie A italiana que dominó el Italia-Francia, que 16 de los 44 titulares en las dos semifinales pertenecen a sus clubes, y que España, con 18, incluyendo a nuevos fichajes como Marc Cucurella (Real Madrid) y Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid) y quitando ya a Víctor Muñoz, fichado por el Liverpool FC, y Argentina, con 6 (7 contando al mencionado Nico González), son las selecciones con mayor representación de jugadores que juegan en la Primera División española.

Por su parte, la Premier League inglesa tiene en total a 12 futbolistas en la final, siete de la selección española (David Raya, Pedro Porro, Rodri Hernández, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Yéremi Pino y Víctor Muñoz), y cinco de la argentina (Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández).

En cuanto a los clubes, el Atlético de Madrid sería el más representado con un total de diez. Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo estarían por parte de la 'Roja', y Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Alvarez, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nico González, por parte de la 'Albiceleste'. Estos seis y el bético Giovanni Lo Celso son todos los argentinos de la tricampeona del mundo que juegan en LaLiga EA Sports.

"De esta forma, el Atlético de Madrid se convierte también en el club con mayor aportación a una final de la Copa del Mundo desde Italia 1934. Un dato espectacular que confirma la magnitud de este hito, pues ningún equipo había sumado una representación tan amplia en casi un siglo. Además, somos el club español con más jugadores en la final de toda la historia", celebró el conjunto rojiblanco en su página web.

El equipo madrileño repite por tercera edición seguida como el más representado después de que en Qatar 2022 tuviese al francés Antoine Griezmann y a los argentinos Ángel Correa, Nahuel Molina y Rodrigo de Paul, mientras que en 2018, además de Griezmann, estaban sus compatriotas Lucas Hernandez y Thomas Lemar, y el croata y Sime Vrsaljko.

Por otro lado, el segundo club más representado en esta final será el FC Barcelona gracias a los españoles Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Pedri González, Pablo Páez 'Gavi', Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres.