Lamine Yamal y Pedro Porro, al margen en el primer entrenamiento en Nueva Jersey

El extremo de la selección española y el FC Barcelona Lamine Yamal, ante Francia en las semifinales del Mundial 2026. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española completó este jueves su primer entrenamiento en Nueva Jersey, concretamente en Melanie Lane Training Grounds, con el extremo Lamine Yamal y el lateral derecho Pedro Porro al margen del grupo, después de la semifinal ante Francia y a tres días de la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El combinado nacional se ejercitó en Whippany, en Nueva Jersey, dos días después de vencer a Francia por 0-2 en las semifinales y avanzar a su segunda final mundialista. Tras ese encuentro, Lamine Yamal, que disputó todos los minutos, acabó con molestias y cojeando. Y Pedro Porro también tuvo que ser sustituido en el minuto 84 por problemas físicos.

Así, los dos futbolistas se han entrenado al margen en la sesión de este jueves, cuando solo restan tres días para la final ante Argentina de este domingo. Pero el seleccionador, Luis de la Fuente, ya tranquilizó tras el encuentro de 'semis' frente a los galos. "Lamine no tiene nada, que yo sepa, y Pedro Porro parece que es una sobrecarga", dijo en rueda de prensa.